Ramdas Athawale golpea el plan de municipio solo musulmán en Maharashtra







Ministro de la Unión Ramdas Athawle Obtenido al municipio solo musulmán que se está desarrollando en el Raigad de Maharashtra y dijo que es «ilegal e incorrecto». En declaraciones a ANI el viernes, Ramdas Athawale dijo: «Creo que esta es la primera vez en el país que algunos constructores han anunciado planes para construir un municipio separado para la comunidad musulmana, lo cual es bastante objetable. El gobierno de Maharashtra se ha opuesto a esto, y muchas personas también se oponen a él».

Aclaró que oponerse al municipio no significa oponerse a la comunidad musulmana. «Esto no significa oposición a los musulmanes, pero tampoco se puede anunciar dicho municipio para hindúes o musulmanes. Por lo tanto, también me opongo, ya que anunciar que tal municipio es ilegal e incorrecto. Se deben tomar medidas legales contra ellos. Esta es nuestra demanda», dijo.

El asunto salió a la luz después del Comisión Nacional de Derechos Humanos (NHRC) se dio cuenta del plan para desarrollar el municipio. El líder de BJP, Atul Bhatkhalkar, dijo que el municipio solo musulmán está en contra de la constitución. Él dijo: «Se están construyendo complejos de vivienda en Karjat y Kashimira, donde las casas se darán solo a los musulmanes. Esto está en contra de la constitución, y no puede haber complejos de vivienda para una casta o religión en particular».

El líder del BJP dijo que le ha escrito al primer ministro Devendra Fadnavis, exigiendo una investigación sobre el asunto. «He escrito una carta al Ministro Principal de Maharashtra ayer y exigí una investigación en tres puntos: este anuncio debe ser derribado de Internet, debe investigarse quiénes son estas personas que quieren crear una división en la sociedad, y ¿hay fondos extranjeros detrás de él?» Bhatkhalkar dijo. Más temprano el miércoles, llamando al divisivo del municipio solo musulmán, el miembro de la NHRC, Priyank Kanoongo, dijo que la comisión recibió una queja de una ONG.

Kanoongo le dijo a Ani: «Recibimos una queja de la ONG del Foro de Derechos del Sahyadri que en Maharashtra’s El área de Karjat, se está desarrollando un municipio que proporciona instalaciones solo para la habitación de los musulmanes. Si se están construyendo asentamientos separados para los musulmanes en la India, en Chhatrapati Shivaji Maharaj’s Maharashtra, creando temor de que los musulmanes no puedan vivir con hindúes y dándoles asentamientos separados, entonces esto refleja claramente la implementación del principio de la nación dentro de la nación «.

Agregó que la Comisión emitió un aviso al Secretario Principal de Maharashtra y le pidió que presentara un informe. «No permitiremos que esto suceda. Hemos emitido un aviso al Secretario Principal de Maharashtra. Este no es un asunto que se detenga aquí. Hoy, afirma que desea casas donde solo viven los musulmanes … Entonces, algún día, puede exigir un estado separado para Musulmanes en Maharashtra. Este es un tipo grave de enfermedad. Le hemos preguntado al secretario principal cómo se otorgó el permiso para formar dicha sociedad; Envíenos un informe sobre esto «, dijo.

