Rambah Pasar Youth, Bintang Toedjoe tiene con éxito Komix Herbal Potek Dance Fest 2025

Yakarta, Viva – Pt bintang toedjoe juzgado por haber logrado acercarse a uno de sus productos para mercado adulto joven específicamente Gen ZA través de la implementación de la competencia ‘Komix Herbal Potek Dance Fest 2025’ que se ha celebrado con éxito.

Jefe de Negocios Altos Respiratorios y Mujeres Salud – Relaciones públicas de PT Bintang Toedjoe, Andry Mahyudi, que también explicó el jurado, este mensaje fue empaquetado deliberadamente a través del baile para acercarse al estilo de vida de los jóvenes.

«A partir de los jóvenes, queremos normalizar que mantener la salud pulmonar es divertido. No tiene que ser siempre un ejercicio pesado», dijo Andry en su declaración, el viernes 12 de septiembre de 2025.

PT Bintang Toedjoe con la comunidad de juegos

Hizo hincapié en que esta competencia se convirtió en un nuevo encendedor para mantener la salud de los pulmones, a través de una variedad de actividades de movimiento agradable.

«Por ejemplo, como una rutina de baile de 15 minutos y asistida por el consumo de Komix a base de hierbas al toser», dijo.

En la gran final, el micrófono oficial como grupo de Palembang que representa a Sumatra, derrotó con éxito a los finalistas de otras regiones y salió como primer campeón.

El gran premio los estaba esperando, en forma de viaje a Corea del Sur para estudiar directamente del bailarín profesional Deukie, miembro de Kwon Twins.

El miembro oficial del MIC, dijo Yanny, esta victoria se convirtió en la culminación del largo viaje del micrófono oficial, que dejará a Corea del Sur a fines de septiembre de 2025.

«Comenzando con la danza frente al teléfono celular, con esta victoria iremos a Corea del Sur para estudiar. Este viaje complementa nuestra aventura no solo en términos de distancia, sino también nuestro viaje persigue sueños e ideales», dijo Yanny.

«Las oportunidades directas de aprendizaje de Deukie nunca se han imaginado antes y este será el primer paso para seguir ideales más serios», dijo.