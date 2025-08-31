Ramayana: el primer whodunnit del mundo







Una de las cosas más sorprendentes de la Ramayana – Lo que lo hace especial, es que es quizás la primera novela de misterio del mundo, un Whodunnit. Es un proceso que involucra a Jatayu, Kabandha, Shabari, Sugriva y finalmente al hermano mayor de Jatayu, Sampati.

Ram regresa después de cazar ciervos para encontrar a Sita faltante, y él no sabe dónde está. No hay huellas en el suelo. Él pregunta a los pájaros, los animales, las montañas, las rocas y los ríos, pero no saben nada.

Luego encuentra un pájaro, Jatayu, con alas pirateadas. Jatayu le dice que un hombre vino por aire, recogió a Sita en su carro volador y la llevó en dirección sur. Jatayu trató de detenerlos extendiendo sus alas, pero el hombre las pirateó. Entonces, la primera información que Ram recibe es que un hombre llamado Ravan ha secuestrado a Sita en un carro volador y la tomó hacia el sur.

Ram comienza a caminar en esa dirección. En el camino, se encuentra con un asura llamado Kabandha, con brazos largos y sin cabeza, que intenta comer Ram y Lakshman. Ram mata al Asura, y del cuerpo de Kabandha surge un Gandharva. El Gandharva le dice a Ram que no sabe quién secuestró a Sita o quién es Ravan, pero tal vez el rey de la dirección del sur, Sugriva, podría ayudar. Aconseja a Ram que encuentre sugriva.

Ahora Ram tiene cierta información: un enemigo y un aliado probable, ambos vinculados al sur. Continúa dirigiéndose de esa manera y conoce a una mujer tribal llamada Shabari. Ella le ofrece Ber (bayas salvajes) y le dice dónde encontrar a Sugriva, que se esconde de su hermano Bali debido a un conflicto entre los dos basados ​​en esta información, Ram se encuentra con los monos.

Cuando conoce a los monos, se encuentra Sugriva. Hacen un pacto: Ram ayudará a Sugriva a derrotar a Bali, y a cambio, Sugriva ayudará a Ram a encontrar Sita. De hecho, los monos muestran al Ram algunas joyas que encontraron, joyas que Sita había arrojado del cielo. Esto confirma que ella había pasado por allí.

Los monos han recolectado las joyas, pero sin saber exactamente dónde se encontró cada pieza, no pueden determinar un sendero preciso. Si tuvieran dos ubicaciones fijas, podrían inferir una dirección. Esta parece ser la razón probable por la cual Sugriva luego le indica a sus tropas de mono a ir en todas las direcciones para buscar a Sita, dando descripciones elaboradas de cada zona, lugares que había visitado mientras escapaba de la ira de su hermano mayor.

Los monos van en diferentes direcciones. El que tiene éxito es Hanuman. ¿Y por qué Hanuman tiene éxito? Porque se encuentra con un pájaro viejo y sin ala llamado Sampati, que está esperando en la orilla. Él es el hermano mayor de Jatayus, cuyas alas se quemaron cuando trató de detener a su hermano volando hacia el sol. Sampati revela: «Mi hijo, que me alimenta todos los días, se sienta en la montaña Mahendra. A través de los pases de montaña, vio a un hombre oscuro llevando a una mujer justa en sus brazos. Pidió el derecho de paso a través de un pase de montaña. Eso debe ser Ravan. Viajó a su reino, en el otro lado del mar, en una isla». No volar aquí, extrañamente.

Entonces, ahora tienen la información final. Hanuman luego vuela a través del mar hasta Lanka y descubre Sita.

