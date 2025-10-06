Ramas bajo microscopio sobre Matthew Stafford después de retroceso

El Rams de Los Ángeles son 3-2 en su enfrentamiento de la Semana 6 contra el Ravens de Baltimore. El Ramas son el segundo en la NFC West, pero el mariscal de campo Matthew Stafford se ha convertido en una fuente de intriga.

Esta temporada baja, Stafford’s El futuro estaba en cuestión. Ahora, es el dos veces Pro Bowler y el regalo del campeón del Super Bowl de 2021 lo que ha atraído la atención.

En medio de uno de los mejores comienzos para una temporada que ha tenido en su carrera, el argumento tiene validez.

Rams QB Matthew Stafford en Hot Start en medio de 3-2 récord

«¿Están los 3-2 #RAMS desperdiciando la mejor temporada de Matthew Stafford hasta la fecha?» YouTuber Jake Oliver Ellenbogen Publicado en X el 6 de octubre. «Actualmente está en camino de lanzar para 5,110 yardas, 37 touchdowns y 7 ints con una calificación de pasador de 107.3 y porcentaje de finalización de 66.7».

Los yardas aéreas establecerían un nuevo máximo de su carrera para Stafford, mientras que los pases de touchdown serían su segundo más y las selecciones su cuarto mayor en una carrera de 16 años.

Este es el trabajo de mago de Rams QB Matthew Stafford. Pasos para evitar la presión. Golpea mientras lanza e incapaz de entrar en él. Este lanzamiento es todo el brazo y es una pelota perfectamente colocada sobre el CB a Davis Allen a lo largo de la línea lateral. Está jugando a nivel de MVP. pic.twitter.com/fnjvtazssh – Blaine Grisak 💭 (@bgrisakt) 3 de octubre de 2025

Stafford dirige el NFL en yardas de pases y es segundo en los pases de TD que ingresan a «Monday Night Football» en la Semana 5. Su tasa de intercepción del 1.1% ocupa el puesto 24 y está empatado en la quinta marca más baja entre los transeúntes.

«En la conversación de MVP a los 37 años … QB1 es atemporal … no te atreves a desperdiciar potencialmente su mejor temporada hasta ahora … @Ramsnfl», «,», » Capas de Rams publicadas en x el 6 de octubre.

Stafford está firmado hasta 2026 en un Contrato de dos años y $ 84 millones.

Rams para comenzar potencialmente siniestro

Stafford ha lanzado para 1,503 yardas, 11 touchdowns y 2 intercepciones en el 66.7% de finalización a través de cinco semanas de la temporada regular de 2025, que es su segundo mejor comienzo con el Ramas Detrás solo la temporada del Super Bowl, por Stathead.

Ese año, Stafford comenzó la campaña con un 1.587-12-3 con el 68% de finalización. Stafford también tomó menos capturas esa temporada, y el Ramas fueron 4-1 después de sus primeros cinco concursos.

Jeremy Fowler de ESPN llamó Stafford «Absurd» en X el 2 de octubre.

Stafford solo tenía un estiramiento inicial con el Leones de Detroit Eso fue mejor que sus últimos cinco juegos. Eso fue en 2013, cuando el Leones También comenzó la temporada 3-2. No llegaron a los playoffs ese año.

Esa es una señal potencialmente ominosas para el Ramas.

Sin embargo, esa temporada terminó con el Leones En una racha perdedora de cuatro juegos, que, salvo lesiones, los Rams esperan evitar.

Poner el registro de Rams en un contexto adecuado

Tanto de Stafford como las pérdidas de los Rams esta temporada han llegado contra los recientes participantes del Super Bowl en el Filadelfia Eagles y San Francisco 49ers. Stafford tiene una línea de 585-5-1 en el 61.2% de finalización en pérdidas y una línea 918-6-1 con 70% de finalización en victorias.

Stafford fue despedido 7 veces en las tres victorias de los Rams a dos instancias durante sus dos derrotas.

Sus oponentes en sus victorias – el Houston Texans, Colts de Indianápolisy Titanes de Tennessee -Tener un récord combinado de 7-8 y residir en el Sur de la AFC.

El Ramas Perdido ante los Eagles en un gol de campo potencial bloqueado para el juego intentando que el tackle defensivo Jordan Davis regresó para un Touchdown para sellar una victoria En la semana 3. Cayeron ante los 49ers después del entrenador en jefe Sean McVay Tomó múltiples decisiones ciertamente cuestionables en la semana 5.

Los 49ers y Águilas son 8-2 combinados y 4-1 cada uno.

El Ramas han sido superados por 6 puntos en total en sus dos derrotas. Han superado a sus oponentes por 26 puntos.

Hay artículos para el Ramas para abordar. Potencialmente, «desperdiciar» Stafford no está entre ellos, incluso desde donde se sientan en cinco juegos. Eso no significa que los Rams no deberían buscar mejorar y McVay sugirió Eso está sobre la mesa después de la pérdida ante los 49ers.