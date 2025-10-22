Ramaphosa quiere fortalecer la cooperación con RI e invita a Prabowo a asistir a la cumbre del G20 en Johannesburgo

Jacarta – El presidente Prabowo Subianto mantiene una reunión bilateral con el presidente Sudáfrica Matamela Cyril Ramaphosa en el Palacio de Estado el miércoles 22 de octubre de 2025.

En un almuerzo, el presidente Ramaphosa dijo que su país sería el anfitrión. Cumbre G20 en Johannesburgo que tendrá lugar del 22 al 23 de noviembre de 2025. Espera que Indonesia puede asistir al evento.

«Este año, Sudáfrica tiene el honor de acoger la presidencia del G20 y apreciamos la presencia y contribución de Indonesia al foro del G20», dijo Ramaphosa.

Ramaphosa dijo que la Cumbre del G20 era importante porque el foro podría reunir a grandes países de la región sur que luchaban por relaciones comerciales y económicas mutuas.

«Queremos decir que la presencia de Indonesia en el G20 es muy importante porque mejora la posición del foro, especialmente cuando participan grandes países del Sur Global como Indonesia y Sudáfrica, además de expresar el importante papel de los países del Sur en la lucha por relaciones comerciales justas, inversiones y progreso económico mutuo», dijo Ramaphosa.

El presidente Prabowo Subianto y el presidente sudafricano Cyril Ramaphosa Foto : Captura de pantalla de YouTube de la Secretaría Presidencial

El Presidente Ramaphosa espera que el gobierno indonesio pueda ver oportunidades de cooperación entre Indonesia y Sudáfrica. Cree que Indonesia tiene muchas similitudes con Sudáfrica.

«Por esta razón queremos animarles, como lo transmitieron en nuestras reuniones bilaterales y cara a cara, a que los ministros indonesios vengan a Sudáfrica para ver las oportunidades que existen allí. Asimismo, nuestra presencia aquí debe abrir las mismas oportunidades», dijo Ramaphosa.

«Queremos ver una relación mutuamente beneficiosa entre los dos países, porque tenemos mucho en común», concluyó.