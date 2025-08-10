Ramadhan Sananta inmediatamente anotó en el segundo minuto en el debut de la Superliga de Malasia, ¡también haciendo una asistencia!

Malasia, Viva – debut Ramadhan Sananta En la Super League de Malasia es realmente sensacional. Solo dos minutos pastando juntos DPMM FChuelguista Equipo nacional indonesio Inmediatamente emocionó al portero de FC PDRM, sábado 9 de agosto de 2025

Leer también: Dijo el entrenador de Dewa United sobre el debut de Rafael Struick cuando fue golpeado por Malut United



El objetivo rápido de Sananta fue la apertura de la fiesta Brunei DPMM. No tardó mucho, Miguel Oliveira agregó ventaja en el sexto minuto. Los dos goles rápidos hicieron DPMM en el viento.

Pero el drama no ha terminado. El FC PDRM subió a través de Brace Park Tae-soo en los minutos 68 y 72, lo que hace el puntaje final 2-2. Aunque se libera la victoria, Sananta sigue siendo el principal centro de atención.

Leer también: Acabo de unir, Jay Idzes inmediatamente se convirtió en el rey en Sassuolo



No solo anotó un gol rápido, el o 21 años también registró una asistencia para los dos goles de su equipo. La aparición completa durante 90 minutos demuestra que el ex delantero de Persis Solo está listo para ser la base de la línea de frente de DPMM esta temporada.

Con este comienzo genial, el público de Malasia, y, por supuesto, Indonesia esperará las próximas acciones de Sananta. Una cosa segura, su debut en la Super League de Malasia será una historia que es difícil de olvidar.

Leer también: El equipo nacional indonesio fue una gran ganancia después de que Jay Idzes se unió a Sassuolo



A pesar de no poder llevar al equipo a ganar, la contribución de un gol y una asistencia en el partido de debut se convirtieron en una capital valiosa para Sananta. Los partidarios esperaban que el delantero de 21 años pudiera continuar funcionando de manera consistente y ayudar a Brunei DPMM a competir en la parte superior de la Super League de Malasia esta temporada.

Sananta emigró a DPMM esta temporada después de fortalecer previamente a Persis Solo. DPMM en sí es en realidad el Brunei Darussalam Club que calificó esta temporada para competir en la Super League de Malasia.