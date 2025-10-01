Ram Nath Kovind llega a Nagpur para RSS Vijayadashmi Celebraciones del centenario







El ex presidente Ram Nath Kovind, quien será el invitado principal en el evento Vijayadashmi de Rashtriya Swayamsevak Sangh Nagpur El miércoles.

Después de llegar a la ciudad, Kovind se dirigió a Deekshabhoomi, donde el reformador social y el arquitecto principal del Constitución El Dr. Br Ambedark abrazó el budismo en 1956 y ofreció sus oraciones.

Kovind está programado para asistir al rally Vijayadashmi del RSS el jueves como invitado principal. La ocasión también marcará las celebraciones del año centenario del Sangh.

El RSS, fundado por Keshav Baliram Hedgewar en Vijayadashmi en 1925, ha planeado una serie de programas, incluidos más de un lakh `Hindu Sammelans ‘, en todo el país para marcar su centenario. Comenzará con el jefe de RSS Mohan BhagwatLa dirección anual de Vijayadashmi en la sede de la organización aquí el 2 de octubre.

