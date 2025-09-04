Cuando Ralph Fiennes No estaba en el escenario ver una daga antes que él, mientras protagonizaba una producción de «Macbeth» de DC Washington, DC, estaba tratando furiosamente de desbloquear su Leonard Bernstein interior. El actor nominado al Oscar fue una adición de último minuto al elenco de «El coral«, Un drama ambientado en un pequeño pueblo del Reino Unido durante la Primera Guerra Mundial, y su papel como un exigente maestro del coro requería que le fuera fluido con el testigo. Entonces, con menos de seis semanas antes de que las cámaras rodaran, Fiennes se alistó a Natalie Murray Beaale, un director líder que enseñó a Cate Blanchett cómo dirigirla sobre un orquesta para» Tárr «, para conseguirle la forma.

«No leo música, por lo que fue muy difícil de entender, no solo los ritmos, sino cómo se mueve la mano», dice Fiennes. «Pero Nat era terriblemente paciente. Me dicen que gracias a algunos ángulos de cámara hábiles, me salí con la suya».

«The Choral», que se estrena en el Festival de Cine de Torontoestá dirigido por Nicholas Hytner, un colaborador frecuente de Fiennes de sus muchos espectáculos en el escenario. Los dos habían estado buscando una película para trabajar juntos durante algún tiempo, y a Fiennes le gustó la forma en que el guión de «The Choral», que fue escrito por el dramaturgo ganador de Tony, Alan Bennett, fue alternativamente divertido y conmovedor al trazar el impacto de la guerra en una comunidad.

«El espíritu del guión era tan conmovedor», dice Fiennes. «Me encantó su mensaje esencial de que la música reúne a las personas, incluso en el contexto de la terrible pérdida de vidas durante la Primera Guerra Mundial. Fue muy doloroso, pero también hermoso».

Sin embargo, Fiennes solo pudo unirse a «The Choral» después de que otro proyecto se vino abajo en el último minuto. Se lanzó al papel del Dr. Guthrie, un hombre gay encerrado cuyo tiempo dedicado a trabajar como director musical en Alemania antes de que la guerra haya empañado su reputación e hizo que su lealtades sospeche.

«No puede hablar de su vida como hombre gay, por lo que ha puesto todo en la música», dice Fiennes. «Ahí es donde obtiene satisfacción y significado en su vida. Y eso me mueve. Hay artistas, ya sean escritores o compositores o pintores, cuya razón de ser crea. Tienen esta profunda creencia de que el arte es esta cosa transformadora que los humanos necesitan sobrevivir».

En «The Choral», un grupo de cantantes aficionados en Yorkshire se une bajo la guía del Dr. Guthrie para interpretar «The Dream of Gerontius» de Edward Elgar para su comunidad. Las presiones del desgaste de la guerra en los artistas de diferentes maneras: los hombres más jóvenes luchan con el miedo a ser llamados para servir, muchas de las mujeres tienen novios en el frente y algunos de los miembros mayores han perdido hijos en la batalla. Dado lo que está sucediendo en Ucrania y Oriente Medio, Fiennes pudo encontrar paralelos modernos.

«Estamos en un desastre», dice Fiennes. «En gran parte del mundo tienes horror y la destrucción de la guerra y las personas que no saben si se van a pelear y no regresan. El hombre no ha dejado de matar y destruir. ¿Qué tenemos? Tenemos música, tenemos arte. Tenemos algo que, por un momento, nos alejará de las obscenidades que siguen sucediendo».

A continuación, Fiennes intercambiará el campo inglés al comienzo del siglo XX devastado por la guerra por Panem en algún lugar de un futuro distópico. Está listo para jugar al presidente Coriolanus Snow en «The Hunger Games: Sunrise on the Rosing», que comenzará a disparar en octubre.

«Soy un gran admirador de Donald Sutherland, quien desempeñó el papel en ‘The Hunger Games’, y creo que es una franquicia inteligente», dice Fiennes. «El guión es bastante bueno y tengo una escena con Jesse Plemons, de quien soy un gran admirador, que no puedo esperar para disparar».

Fiennes desempeñará un papel secundario en la película, tal como lo hace en «The Choral». A pesar de sus tres nominaciones al Oscar y papeles principales en películas como «The Grand Budapest Hotel» y «The English Patient», no le importa compartir el centro de atención.

«Cuando estás en una película de conjunto, crea una gran atmósfera comunitaria», dice. «Si todos tienen su porción del pastel, se sienten mucho más invertidos. Es más como una familia».