Ralph Fiennes dirige un oratorio contra la guerra

“God Save the King” nunca ha sido el más hermoso o melódico de los himnos nacionales, y su tenor un tanto reprensivo y agresivo pasa a primer plano al principio de “El Coral.” Tras la entrega de buenas noticias desde el frente en medio de la sombría Primera Guerra Mundial, la interpretación vigorosa y espontánea de la canción por parte de un coro de un pueblo inglés interrumpe su ensayo bastante más pobre del complejo e inquietante oratorio de Edward Elgar “El sueño de Gerontius”, lo que provocó que el refinado maestro de coro Dr. Henry Guthrie (Ralph Fiennes) para poner los ojos en blanco hacia la nuca. “Si tan solo cantaras Elgar con la confianza con la que cantas el himno nacional”, murmura. Para Guthrie, el arte significa mucho más que el patriotismo, y la feliz sorpresa de nicolas hytnerLa película, a pesar de sus adornos cursi y veddy en inglés, es que en gran medida se pone de su lado.

Quizás eso no sea una sorpresa. “The Choral” es, después de todo, el primer guión original en más de 40 años de Alan Bennetun tesoro nacional de 91 años cuyo lugar en el firmamento cultural británico nunca ha sido claramente definido: un norteño queer, agnóstico y de clase trabajadora, es un monárquico acérrimo que rechazó el título de caballero y cuyas políticas han viajado a lo largo de un espectro que una vez describió como “socialismo conservador”. Muchos de esos contrastes y conflictos están presentes en “The Choral” (algunos para bien, otros para mal, pero de manera bastante interesante en todos los casos), incluso si Hytner, el director que anteriormente filmó los guiones de Bennett para “The Madness of King George”, “The History Boys” y “The Lady in the Van”, le da al paquete general un brillo engañosamente mantecoso de nostalgia de té y bollos.

A primera vista, la película parece una brillante fusión de dos estilos de película británica que complace al público: el retrato de la resiliencia en tiempos de guerra que mantiene la calma y sigue adelante, y la historia de los desvalidos, como “The Full Monty” con el dial de radio sintonizado en “Land of Hope and Glory” en lugar de “You Sexy Thing”. Es el año 1916, y el escenario es la pintoresca (y ficticia) ciudad industrial de Ramsden, en Yorkshire, cuyas colinas y calles adoquinadas y llenas de miel parecen estar protegidas de la guerra que azota el continente, excepto por su efecto agotador en los jóvenes de la ciudad. Con cada oleada de reclutamiento, parten de la pintoresca estación de tren de la ciudad, con los ojos brillantes y pulcramente uniformados, sólo para regresar amargados e incompletos, en todo caso.

Hasta que pronuncian su propio nombre, Lofty (Oliver Briscombe), un cartero de 17 años, pasa sus días entregando mensajes trágicos a mujeres recién desconsoladas en Ramsden, aunque su cachondo amigo Ellis (Taylor Uttley) le ve el lado positivo: «El dolor, es una oportunidad», dice alegremente. También hay una oportunidad para los niños en el coro del pueblo, gravemente privados por la demanda de voces masculinas, y pronto también para su joven director de coro. Entra Guthrie, un director de orquesta prodigioso y cortés que alguna vez tuvo cierto renombre, aunque muy desaprobado por los lugareños por varios motivos, entre ellos el hecho de que pasó varios años viviendo y estudiando en Alemania. Su ateísmo sin complejos no ayuda; ni tampoco otras “peculiaridades” que nadie quiere nombrar con precisión. «Digamos que preferiría un hombre de familia», dice el mojigato miembro de la junta directiva Duxbury (Roger Allam), y lo deja así.

La homosexualidad de Guthrie permanece más o menos encubierta a lo largo del guión de Bennett, aunque Fiennes lo interpreta con un aire típicamente elegante y discreto de melancolía, con su duelo vuelto hacia adentro por amores y amantes que nunca puede nombrar. Hay propuestas sin respuesta del pianista del coro, Horner (Robert Emms), un joven suave y vulnerable cuya condición de objetor de conciencia lo convierte en un compañero extraño. Pero “The Choral” está más preocupado por las vidas románticas de sus personajes más jóvenes, ya que Ellis, Lofty y sus futuros compañeros soldados adolescentes buscan desesperadamente perder su virginidad antes de perder potencialmente sus vidas. Aquellos en su mira incluyen a Mary (Amara Okereke), una oficial del Ejército de Salvación de voz dorada que aún no ha aflojado ni un botón, y Bella (Emily Fairn), una persona más valiente que espera ansiosamente el regreso de su novio herido Clyde (el desgarrador destacado del conjunto Jacob Dudman), aunque tal vez no esté equipada para curar su trauma.

El guión de Bennett oscila de manera inconsistente entre generaciones, poniendo en primer plano ciertas perspectivas antes de que desaparezcan repentinamente, aunque la película nunca es menos que divertida, con el ambicioso plan de Guthrie de poner en escena la elevada obra de Elgar (con un coro desafinado y una orquesta de tres personas) brindando al proceso un impulso narrativo satisfactorio. Si no culmina en el triunfo artístico contra todo pronóstico que cabría esperar, aquí hay una moraleja más honesta y matizada a favor de la aspiración artística, la integridad y el compromiso, todo al mismo tiempo, a través de un cameo hilarantemente desinflado y desdeñoso de Simon Russell Beale como el propio Elgar.

Pero entonces la película es mejor cuando choca silenciosamente con nuestras expectativas de una visualización gentil y reconfortante de los británicos, ya sea compartiendo la seca exasperación de Guthrie ante las demostraciones de orgullo nacional, o evitando el romanticismo húmedo para su única e improbable escena de sexo: una paja desapasionada y renuente en los páramos, representada discretamente pero tiernamente ilustrativa de cuerpos y almas destrozadas por la guerra y la reserva inglesa. Hay feas heridas abiertas en “The Choral”, incluso si han sido cuidadosa y elegantemente vestidas por la prístina lente de Mike Eley, la lujosa música de George Fenton y el vestuario perfectamente planchado de Jenny Beavan. En el mejor de los casos, la escritura de Bennett atraviesa la gasa.