Rakernas Koni 2025 produjo una decisión importante, Marciano enfatiza la sinergia para Asta Cita

VIVA – Comité de la Reunión de Trabajo Nacional (RAKERNAS) Deporte Nacional Indonesio (Caballos) 2025, que es parte de la Cumbre de la Sinergia Deportiva de Indonesia (ISSS) fue oficialmente cerrado por el presidente del Central Koni, el teniente general Purn Marciano Norman. El evento tuvo lugar en el Centro de Convenciones Internacionales de Yakarta (JICC), Senayan, el sábado 6 de septiembre de 2025.

«Estoy seguro de que estamos unidos para lograr el éxito Eso es lo que citas«Dijo Marciano alentando a todos los participantes de Rakernas.

Marciano enfatizó que esta vez los rakernas fueron un impulso para unir la energía, los pensamientos y la determinación de realizar el presidente de Asta Cita, Prabowo Subianto, especialmente el cuarto punto centrado en el deporte del logro.

«Nuestro presidente, el Sr. Prabowo Subianto, es el jefe de la sucursal deportiva de Pencak Silat. Estoy seguro de que también quiere en su liderazgo, Asta Cita número 4 es exitoso, y todos estamos decididos a tener éxito en Asta Cita», continuó.

Sin embargo, Marciano también recordó los desafíos de la eficiencia que ahora enfrenta el mundo de los deportes. «Los deportes no pueden caminar solos, Koni no puede caminar solo, el gobierno (Kemenpora o Dispora) no puede caminar solo», dijo.

También agradeció a todos los miembros de Koni. «Estoy orgulloso de ser el presidente del Central Koni, donde los miembros son hermanos, combatientes en la paz, Patriota Sports», dijo Marciano.

Este Rakernas produjo una serie de decisiones importantes. La Comisión A dirigida por Waketum II Mayor Gen. Purn Soedarmo aprobó tres nuevos deportes como miembro del Central Koni, a saber, la Asociación Xiangqi Indonesia (PEXSI), la Federación PP Savate Indonesia (FSI) y el Comité de Fútbol Mini Indonesia (KSMI) de PP.

Además, los Rakernas también acordaron la formación de un pequeño equipo para perfeccionar el Permenpora No.14/2024, incluidos representantes femeninas.

La Comisión B dirigida por Waketum I Maj. Gen. Purn Dr. Suwarno también aprobó informes y programas de trabajo en el campo del desarrollo de logros, ciencias deportivas, salud deportiva, planificación presupuestaria.

Secretario General de Koni Pusat, Dres. TUBERCULOSIS. Lukman Djajadikusuma, Memos leyendo los resultados de la decisión de Rakernas frente a todos los participantes.

Aspiración sobre Permenpora No.14/2024

La cuestión de Permenpora No.14/2024 es una de las discusiones importantes. Muchas áreas se ven afectadas por estas reglas, por lo que se teme que pueda obstaculizar el desarrollo del logro.

La Menpora Dito Ariotedjo indonesia también estuvo presente para absorber las aspiraciones de los participantes de Rakernas. «Anteriormente, todos también aceptamos la menpora indonesia que había dado su dirección y habíamos acordado sentarnos juntos para resolver algunas diferencias en la percepción que podría obstaculizar el desarrollo del logro deportivo», explicó Marciano.

A partir de los resultados de la reunión nacional de trabajo, un pequeño equipo que funcionará mejorará la Permenpora No.14/2024. «Estoy seguro de que estas buenas intenciones producirán regulaciones que realmente pueden implementarse y ser buenas para todos», dijo Marciano cerró el Rakernas 2025.