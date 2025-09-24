RAKERNAS DEKRANAS 2025, Tri Tito Karnavian enfatiza el papel estratégico de las artesanías nacionales

VIVA – Jefe de casa diariamente Artesanía Nacional (Dekranas) Tri Tito Karnavian enfatizó el papel estratégico de las artesanías nacionales para mejorar el bienestar de la comunidad y apoyar la visión de Indonesia EMAS 2045. Esto fue transmitido por TRI en la reunión nacional de trabajo de Dekranas (Rakernas) en 2025, que se celebró híbrido de la sala de baile del Krakatau Hotel Mercure Ancol, Jakarta, (9/23/2025.

Este espíritu está en línea con el tema de los Rakernas dekranas este año, «optimizando el papel de dekranas para desarrollar productos de artesanía indonesia». Este tema es una guía para todas las actividades y decisiones de Rakernas con el objetivo de hacer que los productos artesanales indonesios sean una de las ventajas de la nación.

«Lo que contribuye al crecimiento económico y tiene un impacto en mejorar el bienestar de la comunidad y alentar al gobierno a dar la bienvenida a Indonesia a un país desarrollado en 2045», dijo.

TRI explicó, el director del evento Dekranas 2025 Rakernas incluyó la exposición del Programa de Trabajo 2025 y el Plan del Programa de Trabajo 2026. La serie de eventos continuó con una discusión en panel con el Director General (Dirjen) de Desarrollo Financial Regional y el Director General de Desarrollo Regional del Ministerio de Australios Interiores ((Ministerio del Interior), además de presentar premios al ganador del Premio de Dekranas 2025.

«[Rakernas] Se espera que este dekranas sea un medio para monitorear y evaluar los programas de trabajo que se han llevado a cabo, así como foros para producir programas de trabajo que se prepararán en el Plan de Trabajo de Dekranas en 2026 «, dijo.

Espera que los rakernas puedan alentar e inspirar a continuar trabajando de manera óptima para desarrollar artesanías nacionales. El evento fue inaugurado por el presidente de Dekranas Selvi Gibran Rakabuming, al que asistieron la gerencia del centro de Dekranas y Ex Officio, así como el presidente de la provincia y la regencia/ciudad dekranasda en Indonesia.

Según los datos, la asistencia en línea llegó a 1.050 participantes, que consisten en la gerencia central de Dekranas, ex officio, así como el presidente y el presidente diario del Consejo de Artesanía Nacional Provincial, Regencia y Ciudad (Dekranasda). Mientras tanto, atraer a los participantes numerados a 713 participantes que consisten en la gestión de Dekranasda provinciales, distritales y de la ciudad, así como aparatos regionales relacionados. Este Rakernas también se transmite en vivo a través del canal Dekranas YouTube.

«La presencia de las damas y los caballeros refleja nuestro entusiasmo conjunto para fortalecer el papel de Dekranas y Dekranasda en el desarrollo de productos de artesanía en toda Indonesia. Y gracias a todos los comité de Dekranas Rakernas que han trabajado muy bien en este evento», dijo.