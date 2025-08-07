Rajya Sabha se interrumpió después de 25 avisos de aplazamiento rechazados por el presidente







El Rajya Sabha Los procedimientos se aplazaron el jueves hasta las 2 de la tarde tras las protestas de los miembros de la oposición sobre el rechazo de sus 25 avisos de aplazamiento sobre varios temas.

Poco después de establecer documentos e informes listados durante la sesión de la mañana (hora cero), el vicepresidente Harivansh dijo que recibió 25 avisos de los miembros bajo la Regla 267 por aplazar el negocio programado del día y para abordar sus problemas.

Sin embargo, los rechazó a todos, afirmando que no cumplían con el requisito de la Regla 267.

Algunos de los Oposición Los miembros solicitaron al presidente que al menos anunciaran el tema de sus avisos de aplazamiento.

Tiruchi Siva (DMK), Sanjay Singh (AAP) y Pramod Tiwari (Congreso) preguntaron a la silla sobre el requisito de que deberían cumplir para la aceptación de sus avisos bajo la Regla 267 de la Cámara.

Mientras tanto, varios parlamentarios de los bancos de oposición, incluso del Congreso y TMC, estaban de pie para protestar por la decisión del Presidente.

Harivansh señaló que hasta ahora se han perdido 51 horas y 30 minutos en perturbaciones durante la sesión en curso del Monzón del Parlamento.

Instó a los miembros protestantes a dejar que la casa funcione para que los parlamentarios pudieran plantear sus problemas a través de menciones de cero horas.

Sin embargo, la oposición no cedió, lo que condujo a la aplazamiento de los procedimientos hasta las 2 de la tarde.

