¿Raju ban gaya no es tan caballero?







¿Qué es el poder, sino aquellos contra quienes no puedes expresarte tan abiertamente? Y esto se aplica tanto a grupos como a individuos.

En cuanto al poder político duro, como alguna vez prometió el dictador ugandés Idi Amin: libertad de interlocución. ¡No estoy seguro si la libertad después de la expresión!

El reciente y fantástico documental de Netflix, Cover-Up, sobre la vida y la época del principal periodista de investigación de Estados Unidos, Seymour Hersh, parece instructivo entonces.

Mientras que Hersh podría «pelo» al poderoso Pentágono por la masacre de My Lai durante la guerra de Vietnam, o frotarle la nariz a Nixon contra el suelo como si presidente de estados unidosverdaderamente en la tierra de los libres: fue cuando pasó a informar sobre las empresas estadounidenses que fue «el principio del fin» para él en el New York Times (NYT).

Aparte de la habitual colusión de los grandes medios y las megacorporaciones (en la que el anunciante se convierte, por defecto, en el propietario del medio), consideremos el fraude corporativo que Hersh estaba investigando con un conglomerado que “ocultaba dinero/beneficios” entre entidades no relacionadas.

Se trataba de préstamos favorables concedidos a los altos ejecutivos. ¡Eso es exactamente lo que había sucedido dentro del propio NYT!

Dicho esto, tomemos el caso del fundador del gigante de TI Satyam, Ramalinga Raju, con intereses en entidades no relacionadas bajo otra empresa, Maytas (Satyam escrito al revés).

Supriya Sobti Gupta, la productora del programa.

Había manipulado cuentas para disparar las acciones de Satyam.

Finalmente, empujado contra la pared, Raju confesó públicamente este fraude. ¿Lo habría hecho si Satyam no cotizara en la Bolsa de Valores de Nueva York en Estados Unidos? Mi sensación es que no.

Supriya Sobti Gupta, quien produjo la serie documental de cuatro partes de Netflix, Bad Boy Billionaires (BBB), está un poco de acuerdo conmigo. BBB, si recuerdas, que detalla el ascenso y la caída de los presuntos barones ladrones de la India, Vijay Mallya, Nirav ModiSubrata Roy: eliminado en octubre de 2020.

Solo que el último episodio, en Satyam/Raju (Riding the Tiger), desapareció después de las promociones.

Raju había participado en la serie. Pero al sentir que el título ‘Bad Boy Billionaire’ insinuaba que dañaba su imagen, obtuvo una orden judicial, argumentando que también podría influir en su caso legal en curso.

Raju cumplió 33 meses de prisión. Está en libertad bajo fianza.

Después de más de cinco años de litigio, un tribunal de Hyderabad levantó la supuesta prohibición. Ese episodio de 50 minutos finalmente está disponible en Netflix. ¿Qué revela sobre el infame escándalo de Satyam?

El periodista de investigación Seymour Hersh en un fotograma del documental ‘Cover-Up’

Mi parte favorita es donde Deepak Parekh, entonces presidente de HDFC, habla de cómo Raju había falsificado su extracto bancario, faltando un dígito en el número de cuenta y el logotipo en el lado izquierdo de la página, en lugar del derecho, para mostrar reservas de efectivo saludables.

¡Excepto que no tenía una cuenta HDFC!

Parekh estuvo personalmente involucrado en el control de daños después del escándalo de Satyam, ante la insistencia del gobierno.

¡Es increíble cómo, en aproximadamente seis meses de la crisis financiera estadounidense de septiembre de 2008, que puso los libros de Satyam bajo escrutinio, la compañía había sido vendida a Tech Mahindra en abril de 2009!

Hasta entonces, Raju era el padre de la industria de subcontratación tecnológica de la India. Lo cual tuvo su auge en 1999, como lo expresa el periodista Raghu Karnad en BBB, cuando ese “hermoso absurdo” llamado el problema Y2K, relacionado con los sistemas informáticos, resultó ser un “bombardeo húmedo”. Varias empresas indias de TI se beneficiaron.

Satyam siguió siendo el perenne número cuatro: después de TCS, infosysWipro: con el “problema número cinco/tres”. Es decir, nunca querrás hundirte. Pero, ¿qué pasaría si “prepararas libros de cocina” para ascender en uno, o al menos permanecer en él?

Una vez que las acciones de Satyam desaparecieron, la gente perdió miles de millones de rupias de la noche a la mañana. Pero ese es el riesgo que asumen los inversores en el documento de oferta.

Lo que, marginalmente, separa a Raju de Mallya (del sur de la India), Modi (oeste), Roy (este), que aparecen en BBB.

Los dos primeros supuestamente desperdiciaron el dinero de los depositantes de los bancos estatales. Según se informa, la riqueza de este último procedía de turbios esquemas de fondos de cheques en aldeas y pueblos pequeños.

Además, a diferencia de los otros tres, Raju pertenece a la tribu de los empresarios indios del viejo mundo, que prefieren ser anónimos y ricos, que famosos y, por tanto, más vulnerables.

Como se puede observar, su caída atrajo menos/cero schadenfreude por parte del público no especializado. ¡Quizás un podcast todavía podría restaurar un poco su imagen!

Le pregunté al productor Supriya cómo fue conocer a Raju en la casa de su familia; la entrevista que posteriormente no apareció en el documental. Ella lo llamó «enigma». Eso es lo que también surge de BBB.

Ella dijo: «Quienes no lo conocen desde Satyam piensan que probablemente esté en la cárcel. Aquellos que sí lo conocen todavía lo consideran el hombre que construyó Hyderabad, trayendo empleos tecnológicos a la ciudad por decenas de miles».

Raju también posee muchas tierras. Está bien económicamente. Seguramente no se considera un estafador — sólo como alguien que hizo negocios como se hacen; a veces. El dinero flota misteriosamente en la cima.

El excelente periodista financiero Sucheta Dalal dice en BBB que las cifras de Satyam fallarían repetidamente la «prueba del olfato». Sin embargo, nadie (la junta directiva, los auditores, la prensa) pudo detectar el hedor, durante trimestres o años.

Supriya, que también dirigió Caught Out (2023), sobre el amaño de partidos de cricket en la India, solía ser periodista de la BBC y Al Jazeera. Le pregunto si es más fácil conseguir que los entrevistados se sumen a un documental de Netflix, ya que sobrevive a los ciclos de noticias. Ella siente, sí. Y, por tanto, una inspección minuciosa.

Si bien BBB es esencialmente una explicación entretenida más que una exposición, Netflix probablemente haya gastado más en litigios que en producirlo.

Sólo una mayor audiencia puede justificar tal persistencia/gastos. Casi no hay Seymour Hershes por ahí. De ahí esta nota.

