¡Rajo Emirsyah, acusado Judol Komdigi fue sentenciado a 10 años!

Yakarta, Viva – Caso acusado Juego en líneaRajo Emirsyah, sentenciado a 10 años de prisión y una multa de Rp1 mil millones por Tribunal de distrito South Yakarta.

Leer también: RI exige la explicación de Timor Leste con respecto al incidente de los disparos de los residentes de NTT



«Afirmar que el acusado Rajo Emirsyah ha demostrado ser legal y convincentemente culpable de cometer un lavado de dinero (TPPU) como la primera acusación alternativa», dijo las relaciones públicas del Tribunal de Distrito de South Jakarta, Río Barten cuando se confirmó, miércoles 27 de agosto de 2025.

Si el demandado no paga la multa RP1 mil millones, será reemplazada para ser prisión durante tres meses. El fiscal (fiscal) exigió a Rajo Emirsyah 15 años de prisión. Sesión Demandas de casos de Rajo en deuda en el número 217/PID.SUS/2025 PN.JKT.SEL.

Leer también: 259 personas fueron arrestadas, investigación penal descargando el sindicato de juego en línea con Rp90 mil millones



Rajo fue acusado de recibir RP. 15 mil millones, que fue el dinero, cerró la práctica de proteger el sitio de Judol para que no fuera bloqueado por el Ministerio de Comunicación e Información (ahora el Ministerio de Comunicación y Digital/Komdigi).

El dinero se obtuvo de los empleados de Kominfo, a saber, Denden Imadudin, Syamsul Arifin, Fakhri Dzulfiqar, Yoga Priyanka Sihombing y Yudha Rahman Setiadi.

En el juicio, Rajo reveló que Rp. Se utilizaron 15 mil millones para ir a ‘viajar’ al extranjero con su ex novia, un viaje que viajaba en motocicleta (giras) y despachando a 47 personas a Umrah.

Leer también: ¡El juez es firme! PK Silfester Matutina Falls Tailed una carta enferma



En el caso del demandado del grupo TPPU, el acusado estuvo sujeto al Artículo 3 de la ley número 8 de 2010 sobre la erradicación y la prevención de TPPU o el artículo 4 de la ley número 8 de 2010 sobre la erradicación y la prevención de TPPU o el artículo 5 del párrafo (1) de la ley 8 de 2010 sobre la erradicación y la prevención de TPPU.

En este caso se sabe que hay cuatro grupos. El primer grupo es el coordinador del acusado Adhi Kismanto, Zulkarnaen Apriliantony alias Tony, Muhrijan alias Agus y Alwin Jabarti Kiemas.

Luego, el grupo de los antiguos empleados del Ministerio de Comunicación e Información que se convirtieron en el acusado, a saber, Denden Imadudin Soleh, Fakhri Dzulfiqar, Riko Rasota Rahmada, Syamsul Arifin y Yudha Rahman Setiadi.

Además, Yoga Priyanka Sihombing, Reyga Radika, Muhammad Abindra Putra Tayip N y Radyka Prima Wicaksana.

Luego, el clúster del gerente del agente del sitio de Judol. Los acusados ​​consistieron en Muchlis, Deny Maryono, Harry Efendy, Helmi Fernando, Bernard alias Otoy, Budianto Salim, Bennihardi, alias de ferry William alias acai. Entonces, el clúster tppu, a saber, Rajo Emirsyah y Darmawati. (Hormiga)