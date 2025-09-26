Rajnath Singh rinde homenaje al legado de MIG-21 en la aviación militar india







Ministro de defensa Rajnath Singh El viernes dijo que MIG 21 no es solo un avión o una máquina, sino un testimonio de los vínculos profundos entre India y Rusia.

Singh se dirigía a una reunión con motivo de la ceremonia de desmantelamiento del MIG-21 de origen ruso en la Estación de la Fuerza Aérea Chandigarh.

Los icónicos aviones de combate Mikoyan-Gurevich MIG-21, que han sido la columna vertebral de la flota de combate de la Fuerza Aérea de la India durante más de seis décadas, voló por última vez en los cielos indios aquí el viernes, reduciendo el telón de 62 años.

Los legendarios aviones de combate MIG-21 han sido parte de la flota de combate de la IAF desde la década de 1960.

Recordando el valor del fuerzas armadasSingh dijo que el MiG 21 tiene una gran contribución en su viaje de valentía.

«Nos reunimos aquí para la ordinaria operativa final de Mig 21. Al estar entre ustedes, tengo emociones de orgullo y gratitud», dijo Singh.

«Cuando hoy estamos dando una despedida a MIG 21 desde su viaje operativo, siento que estamos dando una despedida a un capítulo que se escribirá en cartas doradas en la historia de la aviación militar», dijo.

«MIG 21 no es solo un avión o una máquina, sino que también es una prueba de vínculos profundos entre India y Rusia», afirmó.

La historia de la aviación militar es increíble, dijo, y agregó que los aviones MIG 21 agregaron muchos momentos orgullosos en el viaje de aviación militar.

«En la historia de la aviación militar del mundo, no ha habido ningún avión de combate que se haya hecho en un número tan grande», afirmó.

En el mundo, se realizaron más de 11,500 aviones MIG 21 y de ellos, 850 aviones de combate permanecieron parte de la IAF, dijo y agregó: «Este número es el testimonio de la popularidad, credibilidad y capacidad multidimensional de esta aeronave».

«Mig 21 ha sido testigo de muchas obras valientes. Su contribución no se ha limitado a un incidente o una guerra», dijo al recordar su papel en la guerra de 1971 con Pakistán, el conflicto de Kargil de 1999, así como en 2019 Ataques aéreos de Balakot.

En su historia, ha habido muchas ocasiones en que MIG 21 demostró su capacidad decisiva, dijo.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su discreción absoluta por cualquier motivo.





Fuente