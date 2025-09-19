Rajnath Singh: India mostró represalia en la Operación Sindoor







Al llevar a cabo la Operación Sindoor después del ataque terrorista asombroso en Pahalgam, India mostró a su enemigo cuán fuerte puede ser las represalias del país, Ministro de Defensa. Rajnath Singh dijo el viernes.

Singh también dijo que la coordinación y el coraje con el que las fuerzas armadas de la India trabajaron en la ejecución de la operación han demostrado que «la victoria ya no es una excepción para nosotros».

El Ministro de Defensa estaba interactuando con un grupo de veteranos de guerra de 1965.

«Lanzamos Operación Sindoor y le mostró al enemigo lo fuerte que puede ser nuestra represalia. La coordinación y el coraje con el que trabajó nuestro equipo ha demostrado que la victoria ya no es una excepción para nosotros. La victoria se ha convertido en nuestro hábito. Y siempre debemos mantener este hábito «, dijo Singh.

El Ministro de Defensa dijo que después del ataque terrorista de Pahalgam, el gobierno estaba decidido a castigar a los involucrados en él.

«Cada vez que ese incidente nos viene a la mente, nuestro corazón se vuelve pesado. Lo que sucedió allí nos sacudió a todos hasta la núcleo. Pero ese incidente no pudo romper nuestra moral».

«Nuestro primer ministro ha tomado esta resolución de que esta vez a los terroristas se les enseñará tal lección que nunca habrían imaginado», dijo.

En respuesta al Pahalgama Ataque terrorista que dejó a 26 personas muertas, India lanzó la Operación Sindoor el 7 de mayo, dirigida a la infraestructura terrorista en territorios controlados por Pakistán.

Los ataques provocaron cuatro días de intensos enfrentamientos que terminaron con una comprensión de detener las acciones militares el 10 de mayo.

Singh también dijo que India como nación no ha sido muy afortunada en asuntos relacionados con sus vecinos desde la independencia.

«Los desafíos de un tipo u otro siempre nos han precedido. Pero esta es la especialidad de nosotros IndiaNS, que no nos sentamos aceptando estos desafíos como destino.

Trabajamos duro y moldeamos nuestro propio destino, creamos nuestro propio futuro «, dijo Singh.

Esta historia ha sido obtenida de una alimentación sindicada de terceros, agencias. El medio día no acepta responsabilidad ni responsabilidad por su confiabilidad, confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-Day Management/Mid-Day.com se reserva el derecho único de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo





Fuente