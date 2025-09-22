





El ministro de Defensa, Rajnath Singh, está en una visita de dos días a Marruecos. El Ministro de defensa de la India en Marruecos revelará la nueva instalación de fabricación de Tata Advanced Systems Maroc para la plataforma blindada con ruedas (WHAP) 8×8 en Berrechid. El Ministro de Defensa de la Unión de la India, Rajnath Singh, expresó el lunes la confianza en la India recuperando el control de Cachemira ocupada por Pakistán (POK) sin tomar medidas agresivas.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, Rajnath Singh dijo además que las personas en la región misma han estado exigiendo la libertad de la actual administración en Cachemira ocupada por Pakistán.

Mientras se dirige a la comunidad india en PokeRajnath Singh afirmó: «Pok será nuestro por sí solo. Las demandas han comenzado a hacerse en Pok; debes haber escuchado el esloganering», según ANI.

Rajnath Singh agregó además que había repetido los mismos hace cinco años mientras se dirigía a un programa del ejército indio en Jammu y Cachemira.

El Ministro de Defensa declaró además: «Me dirigía al ejército indio en un programa en el valle de Cachemira hace cinco años. Programa que entonces había dicho que no necesitaremos atacar y capturar Pok; de todos modos es nuestro.

Los comentarios de Rajnath Singh se producen después de que se alegó que el gobierno central había «perdido la oportunidad» de capturar POK durante la Operación Sindoor el 7 de mayo.

Poco después de que se anunciara el alto el fuego entre India y Pakistán, múltiples líderes de varios partidos de oposición criticaron al gobierno central por aceptar un ‘alto el fuego’ a pesar de que India tenía la ventaja después de que la Operación Sindoor derribó a múltiples pakistaní chorros. Los líderes de la oposición afirmaron además que había la posibilidad de capturar el territorio ocupado por Pakistán.

El Ministro de Defensa está en una visita de dos días a Marruecos, donde está listo para inaugurar las nuevas instalaciones de fabricación de Tata Advanced Systems para la plataforma blindada con ruedas (WHAP) 8×8 en Berrechid, lo que lo convierte en la primera planta de fabricación de defensa india en África.

La visita de Rajnath Singh a Marruecos marca la primera visita de un ministro de Defensa de la India a Marruecos.

El Ministro de Defensa durante su visita elogió la nueva instalación en Marruecos como un hito importante que refleja la creciente huella global de la industria de defensa de la India.

Según lo informado por la agencia de noticias ANI, Rajnath Singh También celebrará una reunión bilateral con su homólogo marroquí, Abdeltif Loudiyi, más tarde durante su visita.

También se espera que India y Marruecos firmen un memorando de comprensión (MOU) sobre la cooperación en el campo de la defensa durante la visita de Rajnath Singh. El memorándum proporcionará un marco institucional para expandir y profundizar el compromiso de defensa bilateral, incluidos los intercambios, la capacitación y los vínculos industriales. Los barcos de la Marina India han estado haciendo llamadas de puerto regulares en Casablanca en los últimos años, y este acuerdo consolidará aún más dichos lazos, informó ANI.

(Con entradas de ANI)





