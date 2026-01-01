Rajnath Singh elogia a los científicos de DRDO en el 67º día de su fundación







El ministro de Defensa, Rajnath Singh, extendió el jueves sus saludos a los DRDO Día a los científicos, el personal y sus familias, ensalzando su «compromiso y excelencia científica». En una publicación X, el Ministro de Defensa elogió a la Organización de Investigación y Desarrollo de Defensa (DRDO), señalando que el desarrollo de tecnologías autóctonas refuerza la «autonomía estratégica» de la India.

Escribió: «En el Día del DRDO, extiendo mis más sinceros saludos a todos los científicos, al personal y a sus familias de @DRDO_India. Su compromiso inquebrantable, excelencia científica y sentido del deber nacional son vitales para fortalecer la preparación de defensa de la India y hacer avanzar a Atmanirbhar Bharat en defensa».

«Al desarrollar tecnologías autóctonas preparadas para el futuro, DRDO está reforzando nuestra autonomía estratégica y la confianza de nuestras fuerzas armadas. Le deseo a toda la familia DRDO un año de avances significativos y servicio continuo a la nación», añadió el Ministro de la Unión.

El 1 de enero de 2026 se celebra el 67.º Día de la Fundación de DRDO. Según el Ministerio de Defensa, el DRDO se formó en 1958 a partir de la fusión del Establecimiento de Desarrollo Técnico (TDE) del Ejército de la India y la Dirección de Desarrollo Técnico y Producción (DTDP) con la Organización Científica de Defensa (DSO).

En aquel entonces, DRDO era una pequeña organización con 10 establecimientos o laboratorios. A lo largo de los años, ha crecido de manera multidireccional en términos de variedad de disciplinas temáticas, número de laboratorios, logros y estatura.

El Jefe del Estado Mayor del Ejército (COAS), general Upendra Dwivedi, también expresó sus deseos a todo el personal del DRDO y sus familias en la ocasión. «El general Upendra Dwivedi, COAS y todos los rangos del ejército indio extienden cálidos deseos y saludos a todo el personal de DRDO y sus familias con motivo del Día de DRDO», escribió el ADG PI en X.

DRDO ha marcado varios logros en 2025, incluida la reciente realización exitosa de un lanzamiento de salva de dos misiles «Pralay» en rápida sucesión desde el mismo lanzador frente a la costa de Odisha el miércoles por la mañana.

Según un comunicado del Ministerio de Defensa (MoD)La prueba de vuelo alrededor de las 10:30 hrs se realizó como parte de las pruebas de evaluación de los usuarios. Ambos misiles siguieron la trayectoria prevista y cumplieron todos los objetivos de vuelo, según lo confirmado por los sensores de seguimiento desplegados por el campo de pruebas integrado en Chandipur. Los sucesos terminales fueron confirmados por sistemas de telemetría instalados a bordo del barco, desplegados cerca de los puntos de impacto.

«Pralay» es un misil cuasi balístico de propulsor sólido desarrollado localmente que emplea guía y navegación de última generación para garantizar una alta precisión. El misil es capaz de transportar múltiples tipos de ojivas contra diversos objetivos.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente