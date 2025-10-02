Rajnath Singh dice: `India logró todos los objetivos de la Operación Sindoor`







Ministro de defensa Rajnath SinghMientras elogió la respuesta de la India al terrorismo, afirmó que el ejército indio logró con éxito todos los objetivos de la Operación Sindoor. Rajnath Singh enfatizó aún más que la lucha de la India contra el terrorismo transfronterizo continuará.

El ministro de Defensa de la Unión, Rajnath Singh, dijo además que Pakistán hizo un intento fallido de penetrar en el sistema de defensa de la India durante la Operación Sindoor, pero las fuerzas armadas indias «expusieron» el aparato de defensa aérea paquistaní y envió un mensaje al mundo que puede infligir grandes pérdidas en el adversario.

Según lo informado por la agencia de noticias PTI, el Ministro de Defensa se dirigía a un grupo de soldados en una base militar en el Bhuj de Gujarat antes de realizar un `shastra puja` (adoración de armas) con motivo de Dussehra.

Mientras se dirigía al personal de defensa, Rajnath Singh también dijo que «durante la Operación Sindoor, Pakistán hizo un intento fallido de penetrar en el sistema de defensa de la India Con a Sir Creek «, según lo citado por la agencia de noticias PTI.

«Sin embargo, en su acción de represalia, las fuerzas indias expusieron por completo el sistema de defensa aérea paquistaní y enviaron un mensaje al mundo de que las fuerzas indias pueden infligir grandes pérdidas a Pakistán cuando y donde deseen», agregó el Ministro de Defensa Rajnath Singh.

Rajnath Singh destacó además que la India durante la Operación Sindoor mostró moderación porque su acción militar estaba en contra del terrorismo y no contra los ciudadanos comunes.

Afirmando que India no tenía intención de comenzar una guerra, Rajnath Singh dijo que «aumentarla y comenzar una guerra no era el objetivo de la Operación Sindoor. Estoy feliz de que las fuerzas indias hayan alcanzado con éxito todos los objetivos militares de Operación Sindoor. Pero nuestra lucha contra el terrorismo continúa «, según lo citado por la agencia de noticias ANI.

A principios de la semana pasada, Rajnath Singh, mientras se dirigía a una reunión con motivo de la ceremonia de desmantelamiento del MIG-21 de origen ruso en la Estación de la Fuerza Aérea Chandigarh, también destacó el valor de las Fuerzas Armadas.

El ministro de Defensa, Singh, mientras acogía al MIG 21 como una gran contribución en su viaje de valentía, afirmó que «nos reunimos aquí para la salida operativa final de Mig 21. Al estar entre ustedes, tengo emociones de orgullo y gratitud», citado por la nueva agencia PTI.

(Con entradas de PTI)





