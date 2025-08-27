Rajnath Singh aumenta el poder marítimo de la Marina de la India; Ins Udaygiri encargado







Ministro de defensa Rajnath Singh El martes, encargó dos fragatas de sigilo de varias misiones, Ins Udaygiri e INS Himgiri, aquí en el Comando Naval Oriental de la Armada de la India.

Udaygiri y Himagiri provienen del último Proyecto 17 A de vanguardia de la Marina de la India y la puesta en marcha marca la primera ocasión en que dos combatientes de superficie de primera línea construidos en dos astilleros diferentes fueron comisionados simultáneamente. Este desarrollo subraya la creciente importancia marítima de la costa este de la India.

Los dos son barcos de seguimiento de las frigas de clase del Proyecto 17 (Shivalik), y ambos vasos incorporan mejoras significativas en el diseño, el sigilo, los sistemas de armas y sensores, capaces de ejecutar un espectro completo de misiones marítimas en condiciones de ‘agua azul’, según Defensa funcionarios.

Ins Buque de guerra Udaygiri. Pic/x@Spokaversonmod

«Dos plataformas combatientes de última generación se unen a la flota de la Armada de la India, fortificando la fuerza de la India en el mar …», dijo la Armada de la India en un puesto en X el lunes por la noche. Udaygiri es el segundo barco del Proyecto 17A Fragados de sigilo y fue construido por Mazón Constructores navales de muelle Limited (MDL) en Mumbai. Himgiri es el primero de los barcos P17A que se construyen por Garden Reach Builders & Engineers (GRSE), Kolkata.

Udaygiri también posee la distinción de ser el barco más rápido de su clase que se entrega después del lanzamiento, como resultado de la metodología de construcción modular adoptada por los astilleros indios. Al desplazarse alrededor de 6700 toneladas, las fragatas de clase P17A son aproximadamente cinco por ciento más grandes que sus fragatas predecesoras de clase Shivalik, incorporando una forma más elegante con una sección transversal de radar reducida.

El suite de armas de estas fragatas incluye misiles de superficie a superficie supersónica, misiles de superficie a aire de medio rango, pistola MR de 76 mm y una combinación de sistemas de armas cerradas de 30 mm y 12.7 mm.

Con un 75 por ciento de contenido indígena, las fragatas se alinean con la visión de Aatmanirbhar bharat (autosuficiencia) en fabricación de defensa. La puesta en marcha de Udaygiri y Himgiri aumentará la preparación de combate de la Armada y reafirmarán la resolución de la India de lograr la autosuficiencia en el diseño y la construcción de buques de buques de buques de buques de buques de buques de guerra. Las dos fragatas se unirán a la flota oriental, fortaleciendo la capacidad de la India para salvaguardar sus intereses marítimos en la región del Océano Índico.

