Rajnath enfatiza a las fuerzas armadas para que permanezcan alerta para lidiar con `cambios invisibles ‘







Afirmar que la naturaleza de la guerra está evolucionando continuamente, Ministro de Defensa Rajnath Singh El martes, alentó fuertemente a las fuerzas armadas indias a ir más allá de los conceptos tradicionales de guerra. Además, afirmó que la India debería estar lista y permanecer en alerta para lidiar con «desafíos invisibles».

El Ministro de Defensa de la Unión declaró que los recientes conflictos globales han subrayado la relevancia de un ejército «amigable con la tecnología».

Mientras se dirigía a la 16ª Conferencia Combinada de Comandantes (CCC) 2025 en Kolkata, Singh solicitó a las fuerzas armadas que estuvieran listas para enfrentar «desafíos invisibles que emanan de amenazas no convencionales como información, guerra ideológica, ecológica y biológica», informó la agencia de noticias PTI.

El Ministro de Defensa enfatizó aún más la necesidad de una evaluación constante de los cambios que tienen lugar en todo el mundo. Al poner luz en la guerra moderna, destacó que el impacto en el sistema de seguridad del país puede ser bastante preocupante en lo que respecta a los ataques digitales y cibernéticos.

Singh agregó: «Las guerras de hoy son tan repentinas e impredecibles que es extremadamente difícil predecir su duración. Puede ser dos meses, un año o incluso cinco años. Necesitamos estar preparados … necesitamos asegurarnos de que nuestra capacidad de aumento siga siendo suficiente».

Elogió además a las fuerzas armadas por su «rendimiento sobresaliente» y «profesionalismo ejemplar» en la planificación y ejecución de la Operación Sindoor en mayo.

Operación Sindoor Fue la represalia del ataque terrorista de Pahalgam, que se cobró la vida de 26 civiles, en su mayoría turistas.

Highlighting the success of Operation Sindoor, the defence minister said, «Operation Sindoor has demonstrated that strength, strategy and self-reliance are the three pillars that will give India the power it needs in the 21st century. Today, we have the capability to face any challenge with the help of indigenous platforms and systems coupled with the indomitable courage of our soldiers. This is the real strength of Aatmanirbhar bharat«

Uno de los funcionarios también afirmó que la Operación Sindoor fue concebida como una campaña punitiva y específica para desmantelar la infraestructura terrorista en la línea de control y en el interior de Pakistán y mostró una respuesta de tri-servicios calibrada que incorpora precisión, profesionalismo y propósito, informó PTI.

Al calificar el sector de defensa de la India como una amalgama de capacidades ofensivas y defensivas, Singh también pidió a los comandantes que sean proactivos en su enfoque y se esfuerzan por construir el « Sudarshan Chakra`, un mecanismo de defensa aérea, según lo previsto por el primer ministro Narendra Modi.

(Con entradas de PTI)





