Rajiv Pratap Rudy Triunfos en la encuesta del club de constitución mientras los principales líderes emitieron votos







Rajiv Pratap Rudy mantuvo su dominio de 25 años en la gestión del club de constitución, prevaleciendo sobre el desafío del compañero líder de BJP Sanjeev Balyan en una de sus elecciones más disputadas, que provocó la participación de los miembros de Marquee, incluido Amit Shah del BJP y el Congreso ‘ Sonia Gandhi.

En medio de la celebración de sus seguidores, Rudy dijo a los periodistas que pasaban la medianoche que había ganado por más de 100 votos, y los miembros de su panel que extraían de diferentes partidos también habían obtenido una victoria. «Es una hermosa victoria para todos los parlamentarios y todos los que vinieron a votar y respaldar el implacable esfuerzo del equipo durante las últimas dos décadas … Es una bella experiencia», dijo Rudy a los periodistas.

Líderes prominentes de diferentes partidos, incluido Ministros de la Unión Shah y JP Nadda del BJP y Sonia Gandhi y Mallikarjun Kharge del Congreso, votaron el martes, ya que dos miembros experimentados del partido gobernante lo sacaron para un puesto clave. El titular Secretario (Administración) Rudy, un diputado de Lok Sabha de quinto plazo, se enfrentó a un enérgico desafío de Balyan, un ex diputado de Lok Sabha de dos períodos, pero terminó ganando con un margen cómodo.

El concurso se proyectó como una batalla «BJP vs BJP» debido a los antecedentes similares de los dos concursantes principales. Se emitieron más de 680 votos válidos del total de electores de 1.295 parlamentarios actuales y anteriores, dijeron las autoridades, lo que lo convierte en una de las más altas de las elecciones para los oficiales del club. Varios ministros de la Unión, incluidos Piyush Goyal y Kiren Rijiju, además de Shah y Nadda, y gobernadores como Shiv Pratap Shukla de Himachal Pradesh, votaron como concursantes presionados intensamente para reunir a sus partidarios.

Rudy ha sido una presencia dominante, ganando varias elecciones sin oposición, antes de Balyan, estimuladas por el apoyo de algunos líderes de BJP con el diputado de Lok Sabha Nishikant Dubey Siendo el activista más visible, decidió probar la fuerza del líder de Bihar. Se cree que los miembros afiliados al partido de oposición respaldaron en gran medida a Rudy, los del BJP se dividieron, y muchos favorecieron a Balyan.

Las elecciones incluyeron a 14 miembros que compitieron por el puesto de 11 miembros ejecutivos. Ambos ex ministros de la Unión, Rudy y Balyan, pueden ser de la misma parte, pero presentaron dos personalidades contrastantes extraídas de diferentes mis entornos sociales. Rudy, un piloto comercial, es un líder suave y pulido que está en casa con las élites sociales, mezclando su personalidad urbana sin esfuerzo con sus antecedentes como un parlamentario inteligente que ha obtenido lo mejor de Rabri Devi y su hija Rohini Acharya en las elecciones de Lok Sabha de Saran.

Balyan, que es de Western Uttar Pradeshfue un representante de la sensibilidad rural y la robustez de base. Cálido y por adelantado, tenía su parte de amigos cercanos en el BJP y afuera. Que Rudy es un Thakur y su rival A Jat le ha dado al concurso un ángulo de casta esperado, pero los lazos personales y la maniobra detrás de escena jugaron un papel importante en el resultado final. Rudy estaba en un césped familiar y sus largos lazos con los miembros resultaron decisivos.

Si bien Rudy había enumerado la adición de numerosas instalaciones al club y su modernización bajo su mandato para buscar otro término, Balyan estaba apoyando un cambio, alegando que el club debería centrarse en atender a los parlamentarios y ex parlamentarios y no «extraños» como los oficiales de IAS e IPS. El orador de Lok Sabha es el ex presidente del club. Pero el Secretario juega un papel crucial en el funcionamiento ejecutivo de la instalación.

