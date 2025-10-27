Rajiv Nasdem convocado por KPK como testigo en el presunto caso de corrupción de RSC de BI-OJK

Jacarta – Comisión de Erradicación Corrupción (kpk) llamado miembro de la RPD RI de la Fracción NasDem Rajiv (RAJ) como testigo en la investigación de un presunto caso de corrupción relacionado con la distribución de fondos de responsabilidad social corporativa (RSE). Banco Indonesia y la Autoridad de Servicios Financieros.

«El examen tuvo lugar en el Edificio Rojo y Blanco de KPK en nombre de RAJ», dijo el portavoz de KPK Budi Prasetyo cuando fue confirmado por ANTARA desde Yakarta el lunes.

Budi dijo que Rajiv fue convocado por el KPK en su calidad de particular.

Actualmente, el Comité para la Erradicación de la Corrupción (KPK) todavía está investigando casos de presunta corrupción en la distribución de fondos del programa de responsabilidad social y ambiental corporativa (RSE) o presunta corrupción en el uso de los fondos del Programa Social del Banco de Indonesia (PSBI) y de Extensión de Servicios Financieros (PJK) para 2020-2023.

El caso comenzó con un informe resultante del análisis del Centro de Análisis e Informes de Transacciones Financieras (PPATK) y denuncias públicas, luego la Comisión para la Erradicación de la Corrupción (KPK) llevó a cabo una investigación general desde diciembre de 2024.

Los investigadores de KPK registraron dos lugares sospechosos de almacenar pruebas relacionadas con este caso.

Las dos ubicaciones son el edificio del Banco de Indonesia en Jalan Thamrin, en el centro de Yakarta, que fue registrado el 16 de diciembre de 2024, y la Oficina de la Autoridad de Servicios Financieros, que fue registrada el 19 de diciembre de 2024.

El 7 de agosto de 2025, la agencia anticorrupción nombró a los miembros de la Comisión XI de la RPD de RI para el período 2019-2024, Satori (ST) y Heri Gunawan (HG), como sospechosos en el caso. (Hormiga)