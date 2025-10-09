Rajiv Nasdem anima a las madres a convertirse en embajadoras de la nutrición infantil

Jacarta – Miembro de la Comisión IV RPD RI, Rajiv invita a las madres a convertirse embajador de nutrición para sus familias, especialmente los niños.

Lea también: Nasdem Sentil Projo sobre las relaciones Prabowo-Jokowi: ya no es relevante



Quiere que las madres difundan el espíritu del Movimiento de Fomento a la Alimentación Pez (Disfrutar) de la familia en casa, de los vecinos y de toda la comunidad.

Así lo transmitió Rajiv durante la socialización de Gemarikan lanzada por el Ministerio de Asuntos Marítimos y Pesca (KKP) en Lembang, Regencia de Bandung Occidental, Java Occidental.

Lea también: Legisladores apoyan selección de líderes del TNI sin exigir antigüedad, la competencia es lo principal



Actualmente, dijo Rajiv, el desafío que enfrentamos es cómo hacer que a los niños indonesios, especialmente en Lembang, Java Occidental, les guste comer pescado.

«Invito a las madres de la aldea de Lembang a convertirse en embajadoras de la nutrición en sus respectivas familias. Las madres son las principales gestoras de nutrición en el hogar. Está en manos de las madres que está en juego el futuro de la inteligencia de nuestros hijos», dijo Rajiv en su declaración del jueves 9 de octubre de 2025.

Lea también: La RPD destaca la acción contra las focas en el área de Puncak: ¡Un clima perturbador para el turismo y las inversiones!



Este legislador del distrito electoral (dapil) de Java Occidental II que cubre Bandung Regency y West Bandung Regency enfatizó que el retraso en el crecimiento no es sólo un problema de salud individual, sino un problema para el futuro de la nación.

Dijo que el impacto del retraso del crecimiento a corto y largo plazo es muy peligroso. Donde, Rajiv dijo que el retraso en el crecimiento ha obstaculizado el desarrollo del cerebro.

«Si permitimos que la tasa de retraso en el crecimiento sea alta, estamos arriesgando la calidad de los recursos humanos (SM) de Indonesia en el futuro. Difundamos este espíritu Gemarikan a nuestras familias en casa», enfatizó Rajiv.

Sin embargo, Rajiv recordó al pueblo indonesio que no se preocupe ni se desespere. De hecho, dijo, Dios ha proporcionado la mejor solución, la más asequible y la más eficaz para combatir el retraso del crecimiento, concretamente a través de la proteína de pescado.

«¿Por qué el pescado es tan especial, por qué no otros alimentos? El pescado es una fuente completa de paquetes nutricionales creados por Dios para la inteligencia de nuestros niños. Por eso, los invito a intensificar este movimiento de comer pescado», concluyó.