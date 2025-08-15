Rajinikanth lidera una acción violenta y enrevesada

A los 74 años, la leyenda tamil Rajinikanth permanece sin esfuerzo suave, haciéndolo digno de no uno, sino dos de sus propios logotipos antes de «Culi«, Su Director 170. Lokesh KanagarajEl último es una saga criminal de alegría en la que la hiper-violencia tiene la gracia de la danza. Tiene un personaje principal tan magnético que incluso las partes más desordenadas y complicadas de su historia permanecen fijas en torno a su órbita, ya que se va supernova una vez más.

El enfoque sombrío y espeluznante de Kanagaraj puede parecer un extraño compañero de cama para la adoración del héroe de la masa. Pero si sus películas han demostrado algo, es que es increíblemente experto en el equilibrio sorprendente, basando el poder estelar de las elegantes figuras principales como Kamal Haasan, mientras filtran actores de personajes como Vijay Sethupathi a través de una lente operística, comprometiendo las fortalezas de ninguna categoría. En «Coolie», Rajinikanth recibe el tratamiento anterior como Deva, un líder laborista altruista que dirige un albergue para la juventud entrelazada, mientras que Soubin Shahir (el protagonista de un drama de supervivencia en el lenguaje malayalam «Manjummel Boys») se transforma en el Dayal Sinister, un muelle que trabaja para un misterioso criminal de criminalidad que sindicó.

Cuando un amigo separado de Deva aparece muerto, el amable inventor Rajasekar (Sathyaraj), visto principalmente en flashbacks, busca resolver el asesinato mientras se asocia con la hija adulta no confiable de Rajasekar, Preethi (Shruti Haasan), una mujer que intenta llegar a fin de sus hermanasanas. La explosión del dúo los lleva al atuendo de Dayal, donde él y su rico, megalomaníaco, jefe que empuja el machete, Simon (Nagarjuna) está tratando de purgar a su pandilla de lunares por cualquier medio necesario, incluso si significa matar a los trabajadores de muelles aleatorios como advertencias potenciales. Pronto queda claro que, al tratar de infiltrarse en el muelle de Simon para encontrar al asesino de su amigo, Deva ha mordido mucho más de lo que puede masticar. Pronto, las batallas de la variedad ética y de puñetazos vienen a cargar su camino.

La trama inicial gira en torno a una invención secreta, por la cual las pandillas no tienen cuerpos en segundos a través de un artilugio eléctrico similar a una silla, pervertiendo las tradiciones religiosas vislumbradas en el funeral hindú de Rajasekar. Los símbolos de la corrupción religiosa abundan a cada paso, en un momento, Simon crucifica a uno de sus trabajadores a una silla, una oscuridad espiritual que se extiende a Deva rompiendo tres décadas de sobriedad para aprovechar sus instintos más violentos. La primera mitad de la película establece cada tema y subtrama con precisión con láser, complementado con la edición de relojería de Philomin Raj y una partitura electrónica embrujadora de Anirudh Ravichander, una de las estrellas musicales en ascenso del cine de la India.

Sin embargo, después de su intermedio, «Coolie» se vuelve un poco descuidado, entre los giros de giro de la cabeza que se acumulan demasiado rápido para procesarse, y algunas ópticas incómodas sobre la frecuencia con la que la parte de Preethi se reduce a una damisela que llora (se secuestra aproximadamente media docena diferentes). Pero con Kanagaraj al timón, y Rajinikanth envuelve su marco como una figura paterna benevolente, «Coolie» acelera más allá de estas deficiencias crecientes con garbo.

Kanagaraj y el director de fotografía Girish Gangadharan se mueven por el espacio con intensidad fluida, mientras que el líder de la película septuagenario deforma el espacio y el tiempo con su estatura estrella de cine. Rajinikanth está prácticamente en una carrera con la película en sí: cuanto más complicada se vuelve su historia, con dispositivos de trama extrañamente elaborados que revelan secretos familiares a través de llamadas telefónicas codificadas, cuanto más emplea su firma, rompiendo las miradas y los simpatizantes, sin mencionar, su capacidad para hacer convincente incluso las hazañas más laborales de la fortaleza.

La película también presenta flashbacks hasta tres décadas anteriores, que deja de rajinikanth a la cima de su carrera de acción, pero disfrazan las costuras de este proceso digital imperfecto al agregar los defectos y la textura del grano de película desvaída. «Coolie», cuyo título significa «trabajador», lleva un tiempo antes de colocar sus cartas temáticas sobre la mesa, pero su historia finalmente se acumula en una saga de solidaridad sindical frente a depredadores ricos, que se enriquecen con los trabajadores antes de descartar sus cuerpos.

El modo habitual de cine de Kanagaraj, en el que la historia supera a la cola sin esfuerzo entre los números musicales que tocan los dedos (y a veces se tejen entre ellos) funciona especialmente bien para una película con una trama que puede ser inductor de dolor de cabeza. A veces, todo lo que necesitas para un reinicio de la película a mitad de la película es un cameo familiar. O un baile a un diálogo de muestreo de club banger de «Breaking Bad». O un número musical respaldado por un mar en expansión de extras, moviéndose justo fuera de sincronización para que se parezcan a las ondas de sonido, ya que dan un tributo sensual a Monica Bellucci.

«Coolie» es, en su cara, una historia ridícula, a menudo impenetrable. Sin embargo, sus triunfos estéticos superan sus imperfecciones, gracias a algunas de las matrices de sangre en pantalla más deslumbrantes y temáticamente turbo-cargadas que es probable que vea este año.