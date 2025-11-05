Rajasthan: Explosión de cilindro hiere a 13 personas en una casa que se preparaba para la boda







Trece personas resultaron heridas el martes por la noche después de que dos cilindros de gas explotaran en una casa que se preparaba para una boda, dijo la policía. Entre los heridos, dos se encuentran en estado crítico y reciben tratamiento en el Hospital Mahatma Gandhiellos han dicho. Anteriormente, la policía dijo que 14 personas resultaron heridas en la explosión.

El incidente ocurrió en la aldea de Hardhani, cerca de Baori, cuando se estaban llevando a cabo los preparativos para la boda de Mahendra, prevista para el 15 de noviembre. El novio se encontraba entre los heridos, añadió la policía.

El superintendente adicional de policía (ASP), Bhopal Singh Lakhawat, dijo que se estaban realizando trabajos de construcción en la casa cuando las chispas de una máquina de soldar a gas encendieron un cilindro de gas cercano, provocando la primera explosión. Momentos después, otro cilindro también explotó, dijo el oficial.

las explosiones causó pánico en el vecindario, con escombros y fragmentos de metal volando por el lugar. «Se produjo una chispa durante la soldadura y de repente hubo una gran explosión. No pudimos distinguir si era un tanque de GNC o una bombona de gas, todo estaba cubierto de humo», dijo uno de los heridos.

El superintendente del Hospital Mathuradas Mathur (MDM), el Dr. Vikas Rajpurohit, dijo que la mayoría de las personas sufrieron heridas por fragmentos de metal voladores. «Todos los heridos están estables, aunque dos están bajo estrecha observación», añadió.

