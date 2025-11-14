Rajasthan: el candidato al Congreso lidera las encuestas de Anta







El candidato al Congreso, Pramod Jain Bhaya, lideraba con un margen de 614 votos después de dos rondas de recuento en las elecciones. Distrito electoral de la asamblea de Anta en el distrito Baran de Rajasthan.

El candidato independiente Naresh Meena estaba detrás, mientras que el candidato del BJP, Morpal Saman, estaba en tercera posición.

El conteo se realizará en 20 rondas, según los funcionarios.

Primero se contaban los votos por correo, seguidos de los votos emitidos a través del maquinas de votacion electronicas.

El resultado se espera para el viernes por la tarde.

Un total de 15 candidatos están en la pelea por el puesto.

En las elecciones celebradas el 11 de noviembre, la circunscripción registró una participación electoral del 80,21 por ciento.

El recuento de votos tuvo lugar en el distrito electoral de Anta del distrito Baran de Rajasthan tras la descalificación del BJP MLA Kanwar Lal Meena, que fue condenado en un caso que se remonta a 2005. Fue acusado de amenazar a un funcionario del gobierno y fue condenado en mayo de este año. En las elecciones se produjo una contienda directa entre el candidato al Congreso, Pramod Jai Bhaya, y Morpal Suman del BJP.

Mientras tanto, cuando el recuento de votos para las elecciones parciales de la asamblea de Jubilee Hills comenzó el viernes por la mañana temprano, Congreso lidera con su candidato Naveen Yadav las primeras tendencias.

Según la Comisión Electoral de la India (ECI), el candidato al Congreso, Naveen Yadav, lidera las tendencias iniciales con 8.911 votos. Maganti Sunitha Gopinath de Bharat Rashtra Samithi (BRS) le está alcanzando por un estrecho margen con 8.864 votos. Mientras tanto, Deepak Reddy Lankala del BJP está a la zaga con 2.167 votos.

Se ha instalado un centro de conteo en el estadio cubierto Kotla Vijay Bhaskar Reddy en Yousufguda de Hyderabad.

El puesto quedó vacante tras el fallecimiento del líder del BRS, Maganti Gopinath.

La votación de la asamblea se llevó a cabo el 11 de noviembre.

Anteriormente, el distrito electoral de Jubilee Hills registró una participación electoral del 10,02 por ciento.

El Congreso había nominado a Naveen Yadav, un líder del Clase atrasada (BC), como su candidato.

El 11 de noviembre se celebraron elecciones parciales en ocho distritos electorales de la Asamblea en seis estados y un territorio de la Unión, cuando los votantes acudieron a elegir nuevos representantes en Budgam y Nagrota en Jammu y Cachemira, Anta en Rajasthan, Ghatsila en Jharkhand, Jubilee Hills en Telangana, Tarn Taran en Punjab, Dampa en Mizoram y Nuapada en Odisha.

(Con aportes de PTI)





