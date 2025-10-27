Rajasthan: 13 heridos mientras un autobús privado se convertía en tortuga en Kota







Al menos 13 pasajeros resultaron heridos después de que un autobús privado de pasajeros que viajaba de Barmer a kota anulado el lunes por la mañana, dijo la policía.

Los heridos fueron trasladados de urgencia al New Medical College Hospital de Kota, donde la mayoría de ellos fueron dados de alta después de recibir atención médica primaria, dijo la policía, añadiendo que se ha registrado un caso contra el conductor y el autobús ha sido confiscado.

El incidente ocurrió alrededor de las 7.15 am en Dabi Turn, dentro de los límites de la comisaría de policía de Nanta, cuando el autobús, que supuestamente viajaba a alta velocidad, frenó para evitar un camión cargado que iba delante.

El vehículo patinó sobre la carretera mojada y embarrada antes de volcar, dijo Nanta SHO Naval Kishore Sharma.

Al menos 13 pasajeros a bordo del autobús, entre hombres y mujeres, resultaron heridos en el accidente. Sin embargo, ninguna de las lesiones fue grave y la mayoría de ellos fueron dados de alta después de un tratamiento preliminar, añadió.

Basado en un denuncia presentada por uno de los pasajeros heridos, la policía registró un caso contra el conductor del autobús por conducción negligente y confiscó el autobús, dijo el SHO.

Esta historia proviene de un feed sindicado de terceros, agencias. Mid-day no acepta ninguna responsabilidad por la confiabilidad, confiabilidad y datos del texto. Mid-day Management/mid-day.com se reserva el derecho exclusivo de alterar, eliminar o eliminar (sin previo aviso) el contenido a su absoluta discreción por cualquier motivo.





Fuente