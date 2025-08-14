Rajasthan: 11 muertos en accidente en dausa







Una camioneta se estrelló contra un camión estacionado en Distrito Dausa de Rajasthan En las primeras horas del miércoles, matando a 11 residentes de Uttar Pradesh, incluidos siete niños, e hiriendo a otros ocho, dijo la policía.

Los pasajeros del vehículo de recolección regresaban a su aldea en la Etah de Uttar Pradesh después de visitar el templo Khatu Shyam y Salasar Balaji cuando ocurrió el accidente, dijo Dausa SP Sagar. Veinte personas estaban a bordo del vehículo de recolección cuando se metió en un camión estacionario en el carril de servicio de la carretera, dijo el SP, y agregó que uno de los ocho heridos está en estado crítico.

Dr. Anurag Dhakar de Hospital SMS de JaipurDonde se llevaron a algunas personas heridas, dijo: «Alrededor de 10 heridos, incluidas tres mujeres y tres niños, fueron traídos aquí». Tres pacientes han sufrido lesiones en la cabeza, mientras que uno de los tres niños es crítico.

