Raja Sapta Oktohari se convirtió en los primeros indonesios en ganar el premio al mérito UCI

VIVA – Presidente NOC Indonesia, Raja sapta oktohariNuevamente incisó un logro orgulloso en el escenario internacional.

Leer también: Woodball Indonesia Tallado histórico, campeón general Asian Cup 2025 con apoyo completo



Okto, su apodo, recibió reconocimiento mundial después de ser llamado figura de carreras bicicleta Asia y el mundo en el Congreso de la Unión Internacional Cycliste (UCI) que tuvo lugar en Kigali, Ruanda, la semana pasada.

«Desde que sabía OKTO, su entusiasmo nunca se había extinguido. Siempre quiso saber, desarrollar y traer constantemente el progreso de las carreras de bicicletas no solo en Indonesia, sino también Asia y el mundo. No todos pueden hacerlo», dijo el presidente UCI, David Lapparto, después de dar el prestigioso mérito de UCI Mérito 2025 a OKTO.

Leer también: Dos niños virales con coleccionistas de pasteles en el aniversario de la República de Indonesia recibieron una bicicleta y ‘helicóptero’ del jefe de policía de Gowa



Este premio es muy especial. Por primera vez en la historia, hubo una cifra de Indonesia que ganó el premio al mérito UCI. Esta es una prueba clara de que la contribución y consistencia de OKTO en la construcción de una carrera de bicicletas recibió el reconocimiento mundial.

Incapaz de resistir la emoción, Okto afirmó estar sorprendido y orgulloso. «Estaba realmente sorprendido, conmovido, y al mismo tiempo orgulloso. Esta fue la primera vez que vine a África, y resultó haber sido tratado desde UCI. Quiero enfatizar, este no es mi logro personal, sino los resultados del arduo trabajo del equipo que siempre ama las carreras de bicicletas, especialmente en Indonesia. Gracias a UCI por este premio», dijo emocionalmente.

Leer también: Las carreras de bicicletas de Malasari Tour serán competitivas en Singkarak e Ijen



El amor de Okto por el mundo de las bicicletas se ha visto desde la escuela secundaria. Pero su trabajo serio solo surgió cuando dirigió la Federación de Ciclismo de Yakarta (FBI) en 2011. Cuatro años después, se confiaba en que servía como presidente de la Federación Nacional.

Como presidente general PB ISSIOk, hizo mucho avance. Mejoró la calidad de los entrenadores y atletas, mejoró la infraestructura, para llevar los eventos oficiales del calendario de UCI a Indonesia.

También alentó a los atletas de la patria a entrenar en el UCI World Cycling Center, Suiza. De esto nació la historia cuando Toni Syarifudin se convirtió en el primer ciclista indonesio en aparecer en el número de BMX de los Juegos Olímpicos de Río 2016, con Okto como Chef de Mission Red and White Contingent.

Okto también tuvo una gran mano en el éxito de la rama de carreras de bicicletas en los Juegos Asiáticos 2018. De hecho, cuando se le confiaba como presidente del Comité de Juegos para Asian para 2018, logró entregar a Indonesia como un anfitrión exitoso a los ojos del mundo.

Desde que se desempeñó como presidente NOC IndonesiaOkto se demostró repetidamente como un guardián del honor rojo y blanco. En el primer período 2019-2023, salvó con éxito a Indonesia de las sanciones de la AMA en solo cuatro meses.

En el segundo período 2023-2027, se movió nuevamente rápidamente asegurando que la Federación Nacional fue reconocida por el mundo. Ahora, la Indonesia Pingpong League (IPL) se convierte oficialmente en miembro de ITTF, PB Boxing Indonesia (Perbati) ingresó a World Boxing (WB), y PB Ikikasi fue aceptado como miembro de FIE.

Estos pasos fortalecen aún más la posición de NOC Indonesia bajo los auspicios del COI.

Mientras tanto, el Ministerio de Jóvenes y Deportes (Kemenpora) dirigido por Erick Thohir ahora tiene una tarea importante de continuar el Mandato de la Ley No. 11 de 2022, a saber, asegurar que todas las Federaciones Nacionales de Deportes de Logro deben estar bajo la Federación Internacional.