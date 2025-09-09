Raja Juli se disculpó después del viral jugando Domino con Azis Wellang

Yakarta, Viva – Ministro de Silvicultura (Ministro de Forestal), Rey Juli Antoni disculparse Presidente Prabowo Subianto y la Comisión IV del Parlamento indonesio después de una foto viral que lo muestra dominó Junto con un ex sospechoso en un caso de registro ilegal, Azis wellang.

«Desde el corazón más profundo, me disculpo por la cantidad del Sr. Presidente Prabowo y por la Comisión IV de mi compañero», dijo Raja Juli a los periodistas en el Complejo Presidencial del Palacio, Central Yakarta, martes 9 de septiembre de 2025.



Ministro de Forestación, Raja Juli Antoni

El Secretario General del Partido de Solidaridad Indonesia (PSI) también transmitió una disculpa a toda la comunidad por el caos que ocurrió después de que una foto de sí mismo se extendió. Prometió hacer que este aprendizaje como funcionario público fuera más cuidadoso.

«Especialmente para la comunidad indonesia para el caos que ocurrió, debido a la foto circulante. Espero que esta sea una lección para mí como funcionario público para ser más cuidadoso, más aspiracional, mejor para leer la sensibilidad de la comunidad», dijo.

Anteriormente, Raja Juli afirmó haber acordado reunirse con el Ministro de Protección de Trabajadores Migrantes Indonesios (P2MI) Abdul Kadir Karding.

Karding luego le pidió al rey Juli que se le acercara en el South Sulawesi Family Harmony Post (KKSS).

«Discutí con el ministro de MAS de Karding solo en la trastienda durante más de 2 horas. No hubo ningún tema de nuestra discusión sobre el caso de la tala ilegal. Al acercarme a las 24.00 me dijeron adiós», dijo Raja Juli a través de cargas en su cuenta de Instagram, domingo 7 de septiembre de 2025.

Después de despedirse, el rey Juli vio a mucha gente en la sala de estar. Algunas otras personas están jugando dominó e invitando a los cardados a unirse.

«MAS Ministro de Karding y yo fuimos invitados a jugar. Después de 2 veces» ronda «, me despedí del Ministro de Mas de Karding y muchas personas en la sala de estar», dijo.



Raja Juli enfatizó que no conocía a dos jugadores de dominó como en las fotos que circulan. Se sabe que hay cuatro personas en la foto, dos de ellas son el rey de julio y Karding.

«No conocía a los otros 2 jugadores. Tampoco se hablaba de ningún caso en ese momento. Después de que esta noticia circulaba, descubrí que una de las personas que jugaba era Azis Wellang, que fue reportada como un maderero salvaje», dijo.