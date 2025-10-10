Raja Juli dice que Kaesang está buscando un buen día para revelar la figura de J en PSI

Jacarta – Secretario General (Sekjen) del Partido de Solidaridad de Indonesia (PSI), rey julio antoni dijo que la figura de J que funge como Presidente del Consejo Asesor será anunciada directamente por el Presidente General de la ISP, Kaesang Pangarep.

Añadió que la estructura de gestión de la PSI no cambió cuando fue ratificada por Ministerio de Derecho.

«Todo es igual que cuando lo leí. Más tarde lo abriré, y luego Mas Ketum lo anunciará al público, está bien (Figura J). Si Dios quiere lo antes posible», dijo Raja Juli en Grha Pengayoman, Ministerio de Justicia, Kuningan, sur de Yakarta, el viernes 10 de octubre de 2025.

Secretario General del Partido Indonesio de Solidaridad (PSI), Raja Juli Antoni

El Ministro Forestal dijo que PSI estaba buscando un buen día para anunciar la figura de J. Admitió que la J inicial era una figura especial.

«No (el anuncio del señor J se retrasó), esperen un buen día después. Si Dios quiere, (su figura) es especial», concluyó.

Anteriormente se informó que el Ministro de Derecho de Indonesia (Menkum), Supratman Andi Agtas, entregó oficialmente directamente el Decreto (SK) para la gestión del Partido de Solidaridad de Indonesia (PSI) para el período 2025-2030.

También recibió el decreto el secretario general del PSI DPP (Sekjen), Raja Juli Antoni, en la oficina del Ministerio de Derecho (Kemenkum), Yakarta, el viernes 10 de octubre de 2025.

Por otro lado, explicó que el decreto de gestión del PSI fue firmado el jueves 9 de octubre de 2025 por la noche. Según Supratman, la ratificación del Decreto del PSI tenía como objetivo proporcionar seguridad jurídica en la gestión del partido.

«Por lo tanto, una vez más esto es parte de la transformación que estamos llevando a cabo en el contexto de brindar servicios a todas las partes interesadas en el Ministerio de Justicia para obtener servicios de certeza, incluido el Partido de Solidaridad de Indonesia», dijo Supratman.

Supratman afirma que sólo conoce la composición de la dirección del PSI con el presidente general Kaesang Pangarep y el secretario general Raja Juli Antoni.

Afirmó que no sabe si el séptimo Presidente de la República de Indonesia, Joko Widodo (Jokowi), está incluido en la dirección del PSI DPP. La razón es que el presidente del consejo directivo de la ISP, cuyas iniciales son J, aún no ha querido ser expuesto por la ISP.

«Pido disculpas, tenía prisa por firmarlos. Así que no memoricé cada uno, lo que memoricé fue el Sr. Kaesang (Presidente General) y el Secretario General (Raja Juli Antoni). Para los demás, por favor pregunte al Secretario General más tarde», enfatizó.