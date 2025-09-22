Raissa Anggiani resumió la historia de amor a través del primer álbum en Honorable

Yakarta, Viva – joven cantante, Raissa AnggianiFinalmente celebrando un gran logro en su carrera. Lanzó oficialmente su primer álbum completo titulado ‘To, Dear’. Este álbum es como una carta que contiene un resumen de su viaje de amor.

Raissa vertió una variedad de emociones en este álbum, que van desde dulces historias de amor al principio, luego continuó hasta los tiempos llenos de incertidumbre, corazones rotos y decepción. Todas estas experiencias llevaron a Raissa a una profunda reflexión que lo hizo renacer con una nueva historia. Desplácese para conocer la historia completa, ¡vamos!

«Para lo honorable y esto realmente me gusta escribir cartas y esta es una colección de cartas del contenido de mi cabeza en la habitación. Se trata de amor que todavía está aprendiendo y aún continúa, tanta felicidad, muchas de ellas», dijo Raissa Anggiani cuando se conoce recientemente.

Este álbum presenta 11 a Con un tema universal, a saber, amor, desamor y esperanza. Raissa trabajó en este proyecto durante un año completo. Tomó a varios músicos famosos como productores, incluidos Rendy Pandugo, Aash Buana, Wil Mara, Jerash Malibu y Risky Pristiono.

Esta colaboración hizo que el álbum ‘to, querida’ se sintiera diferente de las obras anteriores de Raissa.

«En el álbum anterior todavía hay muchos que son gente pop, pero también hay muchos que finalmente probé experimentos para vestirme. Finalmente porque realmente me gustan los Beatles, tal vez puedas escuchar algunos elementos como (la música) 70 o 60 en mis dos canciones», explicó.

Curiosamente, Raissa trabajó en este álbum mientras completaba su final. Ahora, después de tener oficialmente una licenciatura, Raissa está lista para dedicar todo su tiempo a trabajar en la industria de la música.

«Solo ha pasado un mes de ser un erudito. Así que en realidad no se ha sentido demasiado, pero es bastante divertido porque ahora puedo concentrarme en la música. La conferencia no es algo que haya sido enterrado desde el primero. Agradecido de poder terminar la universidad, en el futuro puedo concentrarme en la música», dijo.

Con el lanzamiento del álbum ‘To, Dear’, Raissa Anggiani trató de demostrar que era uno de los jóvenes músicos que debería ser considerado. Este álbum es una prueba de su viaje emocional y su dedicación en la música.