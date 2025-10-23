Raisa registró una demanda de divorcio contra Hamish Daud el 22 de octubre de 2025

VIVA – La cuestión de la ruptura familiar. raisa adriana y Hamish Daud que había sido ampliamente discutido por el público finalmente se demostró que era cierto. La cantante de 35 años presentó oficialmente una demanda de divorcio contra su marido en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta (PA).

Lea también: El tribunal anunció oficialmente la fecha del primer juicio por el divorcio de Raisa y Hamish Daud.



Esto fue confirmado directamente por el portavoz de la AP del sur de Yakarta, Abid, cuando se reunió con el equipo de medios. Confirmó que el expediente con el nombre mencionado efectivamente había sido ingresado en el sistema de registro de casos judiciales. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

Lea también: ¡Oficial! Raisa demanda el divorcio de Hamish Daud



«No mencioné el nombre que mencionaste antes, ya existe», dijo Abid a los periodistas.

Abid dijo que la demanda de divorcio de Raisa contra Hamish Daud se presentó oficialmente el miércoles 22 de octubre de 2025 y ahora el tribunal está procesando la programación del primer juicio.

Lea también: Los internautas virales predicen que esta serie de canciones de Raisa se convertirá en una ‘pista’; la casa no esta bien



«Sí, la lista estaba en el día 22 ayer, 22 de octubre de 2025», dijo.

Según él, el primer juicio se celebrará el 3 de noviembre de 2025 y supondrá una mediación entre las dos partes antes de pasar a la siguiente etapa.

«La primera audiencia será el 3 de noviembre de 2025», añadió.

Abid también enfatizó que el caso era una demanda de divorcio, no divorcio, lo que significa que la iniciativa de divorcio vino de la esposa.

«Demanda de divorcio», dijo brevemente.

Luego explicó que Raisa no presentó la demanda directamente, sino a través de su abogado en línea utilizando el sistema e-court (tribunal electrónico), que ahora es el procedimiento estándar para registrar casos en los tribunales religiosos.

«En la era actual, todo el registro judicial se realiza en línea, llamado tribunal electrónico, tribunal electrónico. Presentado por un asesor legal», explicó Abid.

La noticia de este divorcio inmediatamente se convirtió en un gran momento destacado en las redes sociales. La razón es que Raisa y Hamish son conocidos como una pareja de celebridades armoniosa. Los dos se casaron el 3 de septiembre de 2017.

De este matrimonio fueron bendecidos con una hija que se convirtió en un complemento para su pequeña familia. Pero ahora, después de ocho años juntos, su familia debe afrontar una gran prueba en la mesa del tribunal.