Raisa habló de relaciones tóxicas, Ammar Zoni fue chantajeado por individuos

Jacarta – Noticias sobre raisa Y Hamish Daud cuyo hogar está al borde del abismo todavía atrae la atención de los lectores. Varios artículos relacionados han logrado obtener muchos clics, lo que los ha llevado a las clasificaciones más populares, especialmente en el canal Showbiz.

Lea también: Se rumorea que Hamish Daud está vivo, eche un vistazo a las 10 fuentes de riqueza de Raisa



Ammar Zoni que supuestamente fue chantajeado por personas de cientos de hogares tampoco es menos flagrante. El siguiente es un resumen completo de las noticias más populares del canal. El mundo del espectáculo VIVAEdición del sábado 25 de octubre de 2025. ¡Puaj, desplázate!

Refiriéndose a las relaciones tóxicas, Raisa: ¡Resulta que sin él soy más hermosa!

Lea también: Ustaz Derry Sulaiman revela cómo fue tratado Ammar Zoni en Nusakambangan: ¡estaba encadenado y era inhumano!



La cantante Raisa Andriana se encuentra actualmente en el centro de atención del público después de que se revelara la noticia de su divorcio de Hamish Daud. Raisa solicitó el divorcio a través del tribunal electrónico en el Tribunal Religioso del Sur de Yakarta el 22 de octubre de 2025. La primera audiencia se celebrará pronto el 3 de noviembre de 2025.

Lea también: Experto espiritual revela la causa de la ruptura en la casa de Raisa y Hamish Daud: es como si hubiera un tercero



En medio de esta noticia de divorcio, un vídeo de Raisa actuando en la ciudad de Palangka Raya se convirtió en lo más destacado. Raisa habló sobre el impacto que tiene una mujer que deja una relación tóxica.

Leer más aquí.

Hamish Daud se ve afectado por cuestiones indirectas, la hermana de Raisa toca la cuestión del silencio y la verdad

En medio de muchas noticias sobre la ruptura matrimonial entre Raisa Andriana y Hamish Daud, la última subida de la hermana de Raisa a las redes sociales vuelve a estar en el centro de atención del público.

A través de su cuenta personal de Instagram, Rinaldi Nur Pratama, hermano mayor del cantante de Serba Salah, compartió un artículo reflexivo que muchos consideraron que transmite un mensaje profundo sobre las condiciones que enfrentan su hermano menor y su cuñado.

Leer más aquí.

Se rumorea que Hamish Daud está vivo, eche un vistazo a las 10 fuentes de riqueza de Raisa

La bella cantante Raisa Adriana solicitó oficialmente el divorcio de Hamish Daud en el Tribunal Religioso (PA) del sur de Yakarta el miércoles 22 de octubre de 2025. En medio de la noticia de la ruptura del matrimonio de esta pareja de celebridades, surgieron rumores descabellados que decían que Hamish Daud simplemente estaba «viviendo» con su esposa.

Este problema circuló por primera vez desde una carga de la cuenta X (Twitter) llamada @tiffa_ny5249. El relato afirma que desde el principio el matrimonio de Raisa y Hamish no fue aprobado por los padres de la cantante de Former Most Beautiful.