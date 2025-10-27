Raisa admite que su relación con Hamish Daud sigue siendo buena tras decidir divorciarse

VIVA – Cantantes famosos del país, raisa Andriana, finalmente se pronunció tras guardar silencio ante la noticia de su divorcio de Hamish Daud. Esta noticia ha conmocionado al público, considerando que la pareja, que se casó en 2017, se caracteriza por ser armoniosa y rara vez se ve afectada por problemas negativos.

En la aclaración que subió a través de su cuenta personal de Instagram, Raisa enfatizó que aunque había decidido separarse, su relación con Hamish seguía siendo buena. También enfatizó que la decisión de divorciarse no fue algo que se tomó de repente, sino que fue el resultado de una cuidadosa consideración y de un largo proceso emprendido personalmente. Desplácese hacia abajo para ver el artículo completo.

«Hola amigos, espero que estéis todos bien. Después de muchas deliberaciones y reflexiones, decidimos tomar caminos separados. Tomamos esta decisión juntos y la hemos estado procesando durante bastante tiempo en nuestros espacios privados, hasta que finalmente esta noticia les llegó», escribió Raisa, citada en Instagram el lunes 27 de octubre de 2025.

En esta declaración, Raisa también enfatizó que durante todo el proceso que condujo al divorcio, ella y Hamish continuaron tratando de entenderse y cuidarse mutuamente.

«A lo largo del proceso, seguimos cuidándonos unos a otros y tratamos de comprender las necesidades de cada uno lo mejor posible. Esperamos que cada uno de nosotros pueda encontrar la paz y seguir creciendo: como individuos, como padres de Zalina y como trabajadores profesionales en nuestros respectivos campos. Nuestra relación sigue siendo buena, aunque ha cambiado», continuó.

Para Raisa, el amor por su única hija, Zalina Raine Wyllie, es algo que nunca se desvanecerá. Enfatizó que aunque ya no estaban juntos como marido y mujer, todavía estaban comprometidos a ser los mejores padres para Zalina.

«Lo que no cambiará es nuestro amor por Zalina. Nuestro deber de toda la vida ha sido cuidar y cuidar de nuestra hija, estando presentes juntos como padres compartidos para garantizar que pueda crecer en un ambiente amoroso», escribió de nuevo Raisa.