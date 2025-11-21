¡Rais Aam solo le da a Gus Yahya tres días para renunciar como presidente de PBNU!

Jacarta – Rais Aam, director general de Nahdlatul Ulama (PBNU) urgente Yahya Cholil Staquf o Gus Yahya Fracaso desde su puesto como Presidente General (Ketum) de PBNU.

Este impulso se afirmó en las conclusiones de la reunión diaria de PBNU Syuriyah, el jueves 20 de noviembre de 2025.

«KH Yahya Cholil Staquf debe dimitir del cargo de Presidente General de la Junta Ejecutiva de Nahdlatul Ulama dentro de los tres días siguientes a la recepción de la decisión de la reunión diaria Syuriyah de PBNU», se lee en un extracto del acta de la reunión Syuriyah diaria de PBNU firmada por Rais Aam PBNU Miftachul Akhyar, citado el viernes 21 de noviembre de 2025.

En esta decisión, a Gus Yahya sólo se le dieron tres días para renunciar a su cargo de presidente del PBNU.

Si no dimite dentro de este plazo, Gus Yahya será despedido unilateralmente.

«Si no dimite en un plazo de tres días, la reunión diaria syuriyah del PBNU decide destituir a KH Yahya Cholil Staquf como presidente general de la junta ejecutiva de Nahdlatul Ulama», decía la decisión.

Hay tres puntos subyacentes al impulso para que Gus Yahya dimita como presidente de PBNU.

En primer lugar, Rais Aam considera que invitar a fuentes relacionadas con la red sionista internacional en la Academia Nacional de Liderazgo Nahdlatul Ulama (AKN NU) como fuentes para la formación de cuadros de más alto nivel de NU ha violado los valores y enseñanzas de Ahlussunnah wal Jamaah An Nahdliyah y es contrario a la Muqaddimah de Qanun Asasi de NU.

En segundo lugar, la reunión consideró que la implementación de la AKN NU con fuentes relacionadas con la red del Sionismo Internacional en medio de la práctica del genocidio y la crítica internacional a Israel había cumplido con las disposiciones del artículo 8 letra a del Reglamento de la Asociación NU Número 13 de 2025 sobre el despido de funcionarios, el reemplazo interino y la delegación de funciones de cargos, que estipula que un funcionario es despedido deshonrosamente porque el interesado ha cometido una acción que difama a la Asociación.

En tercer lugar, la reunión consideró que la gobernanza financiera dentro de PBNU indicaba violaciones de la ley sharia, las disposiciones de las leyes y reglamentos aplicables, los artículos 97 a 99 de los estatutos de NU y los reglamentos de la Asociación de NU aplicables, y tenía implicaciones peligrosas para la existencia de la entidad legal de la Asociación de NU.