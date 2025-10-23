‘Rainmaker’ renovada para la temporada 2 en USA Network (EXCLUSIVO)

Aquí no hay objeciones: “El hacedor de lluvia” ha sido renovado para la temporada 2 en Red de EE. UU..

La noticia llega menos de una semana después de que el drama legal transmitiera su final de la temporada 1 en Basic Cabler. La temporada 2 saldrá al aire en 2026. La serie proviene de Lionsgate Television y Blumhouse Television y está basada en la novela de John Grisham del mismo nombre. Según EE. UU., los primeros nueve episodios tuvieron un promedio de 1,3 millones de espectadores en todas las plataformas.

«El veredicto ya está disponible: ‘The Rainmaker’ regresa para la segunda temporada en USA Network», dijo Val Boreland, presidente de entretenimiento de Pendiente. «Junto con nuestro brillante showrunner Michael Seitzman y nuestros socios en Lionsgate y Blumhouse, estamos encantados de aprovechar el impulso y ofrecer otro capítulo convincente de este apasionante drama legal para nuestros espectadores».

El lema oficial dice: «Rudy Baylor (Callaghan), que acaba de salir de la facultad de derecho, se enfrenta cara a cara con el león del tribunal Leo Drummond (Slattery), así como con su novia de la facultad de derecho, Sarah (Iseman). Rudy, junto con su jefe, Bruiser (Parilla), y su desaliñado asistente legal, Deck (Byrne), descubren dos conspiraciones conectadas que rodean la misteriosa muerte de su cliente. hijo”.

Michael Seitzman se desempeña como productor ejecutivo y showrunner. Grisham, Patrick Moran, Jason Richman, David Gernert y Jason Blum son los productores ejecutivos.

La renovación se produce cuando USA Network y varias otras redes han comenzado a operar como Versant, una compañía de medios que pronto cotizará en bolsa y se formó como una escisión de muchos de los activos de cable de NBCUniversal. También marca un regreso a la programación con guión original para EE. UU., y la cadena también prepara actualmente el serie dramática “Anna Pigeon”.