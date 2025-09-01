Raiders Strike Deal con ex Commanders & Broncos QB

El Las Vegas Raiders‘La sala de mariscal de campo ha tenido una sacudida en las últimas semanas debido a Aidan O’Connell fracturando su muñeca en el último juego de pretemporada. El equipo intercambió por Kenny PickettPero aún no han terminado.

De acuerdo a Ryan McFadden de ESPNLos Raiders han firmado el mariscal de campo veterano Jeff Driskel al escuadrón de práctica. Este será el noveno equipo para el que Driskel ha jugado en su carrera en la NFL.

Primero entró en la liga como una selección de sexta ronda del San Francisco 49ers. Nunca jugó un juego de temporada regular con el equipo antes de aterrizar con los Cincinnati Bengals. Comenzó cinco juegos para los Bengals en 2018 y lanzó seis touchdowns a dos intercepciones.

Después de tres temporadas en Cincinnati, Driskel comenzó a rebotar alrededor de la NFL. Ha comenzado juegos para los Detroit Lions, Denver Broncos, Houston Texans y Cleveland Browns en el camino.

Más recientemente, pasó la temporada pasada con los comandantes de Washington, pero solo vio una acción limitada. Mariscal de campo titular Geno Smith está sano, pero Pickett ha tratado con lesiones esta temporada baja. Quizás los Raiders están trayendo a Driskel solo para tener un poco de seguro en caso de que Pickett tenga que perder el tiempo. O’Connell no está fuera de la temporada, por lo que Driskel probablemente se quedará hasta que regrese de una lesión.