Raiders QB Geno Smith destruido por los fanáticos después del juego de pesadilla

No parece que Geno Smith es el salvador de mariscal de campo que muchos Las Vegas Raiders Los fanáticos esperaban que lo fuera. Después de una sólida actuación en la Semana 1 contra el Patriotas de Nueva Inglaterra, Smith dio un gran paso atrás en la semana 2.

El veterano tuvo una de las peores actuaciones para cualquier mariscal de campo esta temporada contra el Chargers de Los Ángeles. Completó 24 de 43 pases para 180 yardas y tres intercepciones.

Era absolutamente terrible en todo el juego y no completó un pase que tenía más de 10 yardas aéreas. Los Chargers tienen una defensa muy fuerte, pero Smith estaba tomando malas decisiones toda la noche.

No puede sentirse bien saber que Tom Brady estaba en el stand viendo el juego. Esa no fue una excelente manera de dejar una primera impresión sobre el propietario minoritario y el mariscal de campo legendario. No hace falta decir que los fanáticos en las redes sociales fueron tras Smith por su horrible actuación.

Los Raiders todavía estaban en el juego hasta el final, pero Smith no pudo poner nada.

Los Raiders le pagaron mucho dinero a Smith esta temporada baja, por lo que es un problema grave si va a jugar esto mal

No hace falta decir que Smith tendrá que hacer mucho para recuperar la confianza de los fanáticos.