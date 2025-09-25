Raiders QB Geno Smith da un fuerte mensaje de Brock Bowers

Brock Bowers luchó para tener un impacto por segundo juego consecutivo como el Las Vegas Raiders cayó 41-24 al Comandantes de Washington el 21 de septiembre en el Northwest Stadium.

Jugando una lesión en la rodilla, Bowers no se ha visto como el mismo jugador de la Semana 1. Abrió la temporada con un rendimiento destacado, registrando 103 yardas de recepción, pero no se ha acercado a igualar esa producción desde entonces.

Con la plata y el negro necesitando una victoria en la semana 4 contra el Bears de ChicagoLa ofensiva de Las Vegas necesita llevar a Bowers junto con su juego de carrera para romper su racha perdedora de dos juegos.

Hablando con los reporteros el 24 de septiembreMariscal de campo de los Raiders Geno Smith se le pidió sobre el ala cerrada estrella del equipo.

«No he visto ninguna frustración de él», dijo Smith. «Creo que si él tiene frustración, creo es interno. Ha hecho un buen trabajo al mantenerlo interno. Obviamente, está endureciendo algunas cosas y Está jugando muy bien, creo. Todavía se mueve lo mismo que de Lo que puedo ver. Y realmente, solo tenemos que conseguirle la pelota.

«Tenemos que encontrar formas de conseguirle la pelota y involucrarlo más para que realmente pueda sentirse bien sobre lo que está haciendo. Está jugando lo mismo que he visto. No he hablado con él sobre nada de eso. Por lo tanto, no he escuchado nada de eso. Pero, creo, como dije, creo muy muy bien.

Ofensa de los asaltantes sentir impacto de Brock Bowers limitado

Incluso con Bowers jugando a través de su problema de rodilla, el locutor de Raiders Radio Play-by-Play Jason Horowitz señaló que la movilidad limitada del ala cerrada permite que las defensas se concentren en otro lugar, ya que los oponentes no necesitan pasar tanto tiempo planificando el juego para el jugador de estrellas.

«No sé si hay un porcentaje que podrías poner en esto, pero no tener un Brock Bowers sano juega un papel en esta ofensiva». Horowitz dijo después de la pérdida de los Raiders ante los comandantes. “Kirk Morrison ha hablado de eso en todo momento el curso de la transmisión contra los Chargers y luego [against the Commanders].

«Las defensas están jugando a este equipo de manera diferente cuando Brock Bowers no es una amenaza para ir a 50 yardas, y creo que eso juega un factor importante en lo que es diferente de la semana 1 a ahora».

Hay buenas noticias para los Raiders

El 24 de septiembre, El equipo publicó su último informe de lesionesY Bowers permanece en la lista mientras continúa manejando el mismo problema de rodilla. La conclusión positiva es que participó plenamente en la práctica.

La ofensiva de Las Vegas recibió un golpe en la derrota ante los comandantes, con la posición del ala cerrada enfrentando posibles problemas de profundidad en la Semana 4.

Michael Mayer dejó el juego en el primer cuarto después de sufrir una lesión en la cabeza. Además, en el informe de la lesión, Mayer no practicó debido a su conmoción cerebral.

Eso deja a Bowers más responsabilidad de llevar el papel de ala cerrada, a pesar de que no está completamente saludable. Vale la pena ver si otra semana de tratamiento puede devolver a Bowers a su forma habitual.