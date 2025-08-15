Raiders predijo agregar a los vendedores de QB Lanorris para reemplazar a Geno Smith

El Las Vegas Raiders están listos para comenzar la temporada con un nuevo quarterback. Cambiaron por Geno Smith Esta temporada baja y le entregó una extensión de contrato.

Sin embargo, Smith ya tiene 34 años, y los Raiders estructuraron su contrato de una manera que facilita que se quite después de dos temporadas. Incluso si Smith juega muy bien este año, el equipo aún necesitará estar pensando en el futuro del puesto.

Afortunadamente, tener a Smith les dará cierta flexibilidad. Si esta temporada sale mal, los Raiders podrían terminar con una alta selección de draft en la primera ronda. Si eso sucede, es posible que necesiten aprovecharlo y encontrar su quarterback del futuro lo antes posible.

Brent Sobleski de Bleacher Report Reúne un borrador simulado para el Draft de la NFL 2026, y proyecta que los Raiders seleccionarán al mariscal de campo de Carolina del Sur, Lanorris Sellers, con la selección No. 8.

«Los Raiders de Las Vegas hicieron posiblemente el mejor movimiento de mariscal de campo esta temporada baja con la adquisición de Geno Smith para proporcionar al equipo cierta estabilidad», escribió Sobleski. “Sin embargo, la organización no debería detenerse allí.

«Smith cumple 36 años la próxima temporada. Podría ser el mentor perfecto para un mariscal de campo joven y de desarrollo durante un año, con la franquicia capaz de seguir adelante en 2027 ya que el veterano llamador de señal no tiene dinero garantizado restante en su acuerdo en ese momento».

Vendedores llamados ‘Ultimate Dual-Threat’

Snellers viene de un primer año muy prometedor como el titular de tiempo completo para los Gamecocks. Tiene un buen brazo y es muy atlético.

Tendrá que mostrar una mejora en varias áreas en esta temporada de fútbol universitario, pero Mel Kiper Jr. de ESPN es muy alto con él.

«Él parece la parte. Mira a Josh Allen, Lanorris Sellers es ese tipo», dijo Kiper en «»Primer borrador ”con Field Yates. «Creo que la mejora que viste desde el principio hasta la segunda mitad de la temporada y corriendo el fútbol. Tuvo algunas actuaciones impresionantes a lo grande corriendo el fútbol. Con esa pelota en sus manos cómo puede asustar a la defensa y vencer a una defensa con las piernas. Lanorris Sellers es el quarifalto dual de la doble tensión».

«Creo que la consistencia que lanzaba el fútbol siguió mejorando. Tenía algunos juegos donde la precisión no era un problema. Tenía más de un 70 por ciento en muchos juegos. En algunos de los grandes juegos cuando debía llegar, lo hizo».

Smith necesita tener una temporada fuerte

Es casi seguro que los Raiders ya están pensando en planes futuros en el mariscal de campo, pero Smith aún puede defender que merece al menos unos años. Sí, tiene 34 años, pero también fue varias temporadas en las que apenas jugó.

Su cuerpo no ha tenido que recibir tantos éxitos como otros mariscales de campo de 34 años. Dicho esto, Smith necesita tener un fuerte primer año para los Raiders. Si juega bien, los Raiders probablemente no tendrán una selección entre los 10 mejores para usar en un quarterback.

El entrenador en jefe Pete Carroll ama a Smith, pero necesita ganar sobre el gerente general John Spytek y el propietario de la minoría Tom Brady si van a ignorar el quarterback el próximo año.