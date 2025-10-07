Raiders ‘Land Indiana QB Fernando Mendoza en el último borrador simulado

Todo Las Vegas Raiders ‘ Los fanáticos pueden hacer en este punto es comenzar a mirar hacia el futuro. Geno Smith no parece estar en los planes a largo plazo, y con 1-4, es mejor el Asaltantes Comience a investigar sobre la clase de draft de mariscal de campo de este año. Un nombre para vigilar es Indiana QB Fernando Mendoza, quien ha comenzado a ganar tracción entre los borradores de analistas.

Si bien no tiene el mismo reconocimiento nacional que Arch Manning o Grant Nussmeier, la obra de Mendoza ha hablado mucho. De pie a 6’5 ″ y 225 libras, es un mariscal de campo masivo que posee ideal NFL tamaño y rápidamente se ha ganado una reputación por su equilibrio y precisión.

Mendoza ha completado el 73% de sus pases hasta ahora para 1,208 yardas y 16 touchdowns y solo una intercepción. Que, en comparación con Smith, quien actualmente lidera el NFL con nueve ints.

Entre los equipos que se proyectan para explorar las opciones de mariscal de campo en 2026, el Asaltantes Destaca como un ajuste intrigante para un jugador como Mendoza. El último borrador simulado de CBS Sports tiene Las Vegas seleccionándolo con la séptima selección general, que sería una gran giro en la dirección de Smith bajo el centro.

Por qué los Raiders podrían observar a un mariscal de campo como Fernando Mendoza

Esto es lo que el analista de CBS Draft, Ryan Wilson, dijo en Mendoza a la Asaltantes:

“Fernando Mendoza is a poised, accurate passer who has plus arm talent, consistently delivering catchable balls on time and in rhythm and excelling on layered second-level routes. He shows NFL-level field vision and coverage recognition, consistently ripping throws with anticipation. While not a true creator, Mendoza navigates collapsing pockets effectively and can make accurate off-platform throws, showing a calm, efficient estilo que recuerda a Jared Goff «.

En una división con Patrick Mahomes, Justin Herberty Bo nixel Asaltantes Necesito encontrar su mariscal de campo estrella, y Mendoza marca todas esas casillas. Su dureza mental, precisión y toma de decisiones reflejan lo que el Asaltantes han estado buscando desesperadamente todos estos años.

«Hará todo lo que pueda para ser lo mejor que pueda ser», entrenador de Indiana Curt Cignetti dijo con respecto a Mendoza.

Si continúa su juego fuerte, su combinación de compostura, tamaño e inteligencia podría convertirlo en una de las opciones más atractivas para un equipo ansioso por construir un futuro sostenible.

CBS Sports actualmente le da a Mendoza las mejores probabilidades (+340) de ir No. 1 en general en el 2026 NFL Draft, un testimonio de cuánto ha aumentado sus acciones en los últimos meses.

Si bien es demasiado pronto para bloquear cualquier predicción, el Asaltantes‘El interés en asegurar un mariscal de campo joven y preparado tiene sentido. Y si Mendoza sigue demostrándose como un líder inclinado y pulido, podría ser exactamente el tipo de perspectiva capaz de guiar a Las Vegas a una nueva era.