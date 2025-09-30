Raiders instó a reunir al defensor de impacto con Pete Carroll

El Las Vegas Raiders He visto resultados mixtos en ambos lados del fútbol para comenzar hasta el primer mes de la era de Pete Carroll. La ofensiva ha robado la mayoría de los titulares con Geno Smith y Ashton Jeanty luchando en numerosas ocasiones durante los primeros cuatro juegos de la temporada, pero la defensa tampoco ha florecido exactamente bajo este nuevo régimen.

Después de perder ante Marcus Mariota y Caleb Williams en semanas sucesivas, se insta a los Raiders a reunir a Carroll con Seattle Seahawks CB RIQ Woolen antes de la fecha límite de comercio de la NFL.

RIQ Woolen nombró una opción comercial para Los Raiders de Las Vegas

Justin Melo de Draft Network ve una ruta en la que Carroll podría reunirse con Seahawks CB RIQ Woolen en el futuro cercano sugiriendo que un oficio podría tener sentido entre Seattle y Las Vegas antes de la fecha límite de comercio de la NFL.

Melo escribió«Pete Carroll fue el entrenador en jefe de los Seahawks cuando Woolen fue seleccionado en la quinta ronda. Woolen prosperó bajo su liderazgo, calificando para el Pro Bowl como el líder de la Intercepción como novato tardío. Una reunión con Carroll al unirse al Las Vegas Raiders sería beneficioso para todas las partes involucradas. El 1-3 Asaltantes están luchando, pero el gerente general John Spytek construyó la lista para competir este año.

El Asaltantes Actualmente están dando 228 yardas aéreas por juego, que ocupa el puesto 23 en la NFL. Más importante aún, los Raiders pueden estar sin CB Eric Stokes en el futuro cercano después de sufrir una lesión en la rodilla contra el Bears de Chicago el domingo.

Melo agregó: «Carroll adquirió múltiples ex Seahawks esta temporada baja, incluidos Geno Smith y Jamal Adams. Carroll siempre ha preferido grandes esquineros. La lana de 6 pies 4 y 210 libras podría ser el mejor esquinero en Vegas, con Eric Stokes y Kyu Blu Kelly luchando afuera».

Woolen ha sido una decepción en 2025 después de tener un gran impacto en su año de novato con 63 tacleadas totales y seis intercepciones en 2022. Uno podría argumentar la razón por la que los Seahawks no están 4-0 en la temporada se debió directamente a su pobre juego contra el juego. San Francisco 49ers En el primer partido de la temporada, donde permitió una jugada explosiva a Ricky Pearsall y el touchdown de Jake Tangues en la segunda mitad de su pérdida de 17-13 Semana 1.

¿Cómo encajaría RIQ Woolen en la secundaria de los Raiders?

A pesar de las luchas de Woolen en 2025, el producto UTSA es el ajuste ideal para el esquema defensivo de Pete Carroll y evitaría que el novato Darien Porter se presione en un tiempo de juego prolongado antes de que esté listo.

Para ser justos, Porter ha recibido una calificación de cobertura 74.4 del enfoque de fútbol profesional en la temporada, pero esta calificación ha llegado a un pequeño tamaño de muestra de solo 16 cobertura de cobertura a través de sus dos juegos de acción.

Woolen ha sido un titular a tiempo completo en la liga y parecía un futuro potencial de All-Pro en el puesto temprano en su NFL carrera profesional.

El Asaltantes‘La sala del esquinero probablemente no sea la mayor preocupación en la lista durante el primer mes de la temporada 2025 de la NFL, pero presenta al alza intrigante para Las Vegas si Woolen puede recuperar su forma prometedora bajo Pete Carroll durante su tiempo juntos en Seattle.