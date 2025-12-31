Raiders etiquetados como lugar de intercambio para el QB de los Ravens, Lamar Jackson

Si Lamar Jackson es uno de los mejores mariscales de campo de la NFL, y sabemos que lo es, también debemos darle crédito por ser uno de los mejores agentes de la NFL.

¿De qué otra manera podrías describir a alguien que convirtió a su cliente en el mariscal de campo mejor pagado del mundo? NFL historia una vez, es casi seguro que lo hará de nuevo, y también puso una cláusula de no intercambio que le permite dictar su propio futuro.

Es esa cláusula de no cambio lo que hará de Jackson, quien se representa a sí mismo, un tema tan candente en esta temporada baja y probablemente desde el momento en que termine la temporada para el Cuervos de Baltimore – ya sea después de una pérdida ante el Acereros de Pittsburgh en el final de la temporada regular en la Semana 18 o cuando es casi seguro que los Ravens sean regateados por otro equipo en la Ronda de Comodines de la AFC.

Fox Sports sugirió que Jackson podría encontrar un nuevo hogar con el Asaltantes de Las Vegas por varias razones: la principal es que los Raiders tienen $104 millones en espacio en el tope salarial, lo que podría significar que podrían manejar la inminente extensión de contrato de Jackson además de traer algo de talento para rodearlo.

De Fox Sports: «Afortunadamente para Las Vegas, uno de los mejores mariscales de campo de los últimos 10 años podría estar disponible en los próximos meses. Jackson ciertamente elevaría una ofensiva de los Raiders que ha parecido vulgar, en el mejor de los casos, durante las últimas temporadas, y ocuparía el último lugar en yardas y anotaciones al ingresar a la Semana 17. Por supuesto, eso también podría funcionar en contra de los Raiders en su posible búsqueda de Jackson si tuviera voz y voto en su próximo destino».

Por qué Jackson podría dejar Baltimore

Si buscamos una razón por la que Jackson se va de Baltimore, todo se reduce a una palabra: apatía. Jackson ha parecido completamente desinteresado Este año es diferente a cualquier otro en su carrera y eso no es lo que realmente quieres de alguien con un contrato de cinco años y $260 millones.

Las acusaciones más condenatorias que hablan de esto vinieron de Mike Preston del Baltimore Sun que presentó un escenario en el que Jackson se ha desconectado de sus compañeros de equipo y sus entrenadores hasta el punto de que hay un conjunto diferente de reglas para Jackson que incluyen prácticas en movimiento, no prestar atención en las reuniones (porque está despierto toda la noche jugando videojuegos) y una desconexión general de lo que hace que un gran jugador sea realmente grande.

Para un dos veces Jugador Más Valioso de la NFL, es un desarrollo inusual y parece explicar por qué necesita un nuevo comienzo, que podría lograr en el desierto con los Raiders.

Los asaltantes cuentan con infraestructura… en su mayoría

Si Jackson aprobara un intercambio con los Raiders, lo más importante en contra de ellos sería el acuerdo en sí, ya que probablemente tendrían que ceder varias selecciones de primera ronda, aunque ese no es un obstáculo descabellado que superar.

Si los Raiders terminan con la primera selección general en el draft de la NFL de 2026, esa podría ser una forma de hacer que el intercambio se realice, directamente: Jackson a cambio de la primera selección y usted lo firma con una extensión.

Los Raiders ya cuentan con un jugador ofensivo de élite con el ala cerrada All-Pro de la NFL Brock Bowers y podría tener otra selección de primera ronda y corredor en 2025 Ashton Jeanty.

En defensa, tienen un iniciador de fuego en el corredor de vanguardia. Max Crosbyquien probablemente se vería tentado a quedarse y no buscar su propio intercambio si llega Jackson.

Agregue a Jackson junto con un receptor abierto y otro titular defensivo de élite en la agencia libre o durante el draft y es posible que tenga un equipo de playoffs.