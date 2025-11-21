Raiders DC envía severa advertencia al mariscal de campo de los Browns, Shedeur Sanders

El Asaltantes de Las Vegas planea ir después marrones de cleveland El mariscal de campo novato Shedeur Sanders temprano y con frecuencia en la Semana 12.

Lijadoras está listo para hacer su primer inicio de la NFL el domingo como visitante, y el asaltantesEl coordinador defensivo, Patrick Graham, está ansioso por planificar el juego para él. Se sabe que Sanders se mueve alrededor de la tronera y retiene la pelota por mucho tiempo, lo que Graham cree que puede ser un problema.

«Todos los mariscales de campo jóvenes piensan que ese es el movimiento (correcto)», Graham dicho el jueves sobre Sanders. «Todos piensan que ese es el movimiento. Les dije antes que podían hacer eso, pero los monstruos están ahí atrás. Estoy seguro de que el entrenador Stefanski y el entrenador Rees están trabajando para meterse en el bolsillo.

«Pero todos los mariscales de campo jóvenes tienden a hacer eso porque en la universidad es simplemente diferente. (En el NFL), tienes a Maxx Crosby, esos tipos. Me mantendría muy alejado de volver allí”.

Como señaló Graham, los Raiders tienen a Crosby, quien estará listo para castigar a Sanders si retiene el balón por mucho tiempo.

Contra el Cuervos de Baltimore En alivio, Sanders fue capturado dos veces y estuvo bajo presión varias veces. Entonces, Graham espera que la línea defensiva de los Raiders pueda perseguir a Sanders, y si no lo capturan, lo obligarán a hacer malos lanzamientos.

Shedeur Sanders revela plan para su primer inicio en la NFL

Sanders hizo su debut en la NFL en relevo de Dillon Gabriel, quien estaba en protocolo de conmoción cerebral.

Ahora, el domingo, Sanders está listo para su primera Inicio en la NFL, algo que le entusiasma. El mariscal de campo novato también confía en su preparación para tener muchos éxitos.

“Lo mismo que soy siempre”, Sanders. dicho El miércoles. «Saber exactamente dónde van a estar todos, prepararse, entender que tienen una gran defensa, que están dirigidos por un gran entrenador y que tienen grandes jugadores en ese lado del balón. Así que hago lo que puedo para prepararme mental, física y emocionalmente, para asegurarme de ser mi mejor yo».

Mientras tanto, Sanders confía en que podrá tener mucho éxito contra los Raiders. Aunque fue despedido dos veces, se siente seguro de que podrá afrontar bien el ataque.

«Creo que manejé bastante bien el blitz. Creo que en ciertos escenarios podría haber sido más estricto, mi juego de pies y todo», añadió Sanders. «Pero cuando se trata de estudiar películas, de todo, hay muchas cosas de ese lado que he hecho bien, y menos un par de cosas relacionadas con el juego, por supuesto, que podría cambiar. Pero todo eso tiene que ver con la sensación. Todo eso se trata de una sensación diferente y de obtener las repeticiones y hacer todo eso».

Browns OC no tiene expectativas sobre Sanders

Con Sanders listo para su primera apertura en la NFL, el mariscal de campo novato está recibiendo todas las repeticiones de práctica del primer equipo esta temporada.

Aunque Sanders está recibiendo todas las repeticiones del primer equipo, marrones El coordinador ofensivo Tommy Rees no está poniendo expectativas ni presión sobre el mariscal de campo novato.

«Ciertamente no intentes poner ningún tipo de expectativa en los muchachos, especialmente en los jugadores jóvenes», dijo Rees el jueves. «Creo que nos ocupamos de nuestro proceso y de lo que impulsa ese proceso. Ciertamente, consideras tener una semana completa de preparación, una semana completa de planificación del juego, una semana completa en la que él esté al frente de tu mente como entrenador.

«Él sabe que, como jugador, esperas que todas esas cosas se beneficien y se hagan realidad el domingo. Expectativas: yo diría que tratamos de limitarlas. Se trata más de, ‘oye, vamos a dedicar toda esta semana a asegurarnos de que te sientas cómodo y confiado’, y nuestro objetivo y nuestro trabajo es asegurarnos de que tenga esa sensación y esté listo para jugar el domingo».

los marrones son perdedores por 3,5 puntos contra los Raiders el domingo.