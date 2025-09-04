Raiders casi firmó a Tom Brady en 2020, Gruden y Mayock dijeron que no

LComo Vegas Raiders El propietario Mark Davis hizo olas esta semana cuando apareció en Barón Davis ‘ Raiders: hablar de la nación Mostrar y lanzar detalles sorprendentes sobre la conexión pasada de Tom Brady con la plata y el negro.

Según Davis, Brady estaba mucho más cerca de convertirse en un asaltante de lo que la mayoría de los fanáticos se han dado cuenta.

«Él [Tom Brady] Se suponía que debía estar aquí en 2020 «, reveló Davis.» Fue entonces cuando comenzó nuestra relación … cuando era agente libre. Hablamos de que él venía aquí para jugar como mariscal de campo, y obviamente, fue una decisión difícil para él. Estaba cerca de querer venir a jugar aquí, pero el entrenador en jefe y el gerente general decidieron que querían ir a una dirección diferente, por lo que no lo firmamos «.

Para algún contexto, el entrenador en jefe de los Raiders y el gerente general en 2020 fueron Jon Gruden y Mike Mayock.

Esa decisión alteró el curso de la historia de la NFL. Brady finalmente firmó con el Tampa Bay Buccaneers, donde ganó su séptimo título del Super Bowl. Mientras tanto, los Raiders se quedaron con Derek Carr, quien siguió siendo el titular del equipo durante tres temporadas más antes de continuar después de la temporada 2022.

Los comentarios de Davis sugieren que la franquicia puede haber perdido una oportunidad de oro para conseguir el mariscal de campo más exitoso en la historia de la liga.

Mark Davis sobre el papel de Tom Brady en el futuro de los Raiders

A pesar de que Brady nunca salió al campo como un asaltante, su conexión con la franquicia solo se ha profundizado desde que terminaron sus días de juego. Davis explicó que su relación durante la agencia libre abrió la puerta a una asociación a largo plazo.

«Al conocerlo a través del proceso, le hice saber a su agente que cuando terminó de jugar, me gustaría que fuera parte de nuestra organización», dijo Davis. «Siento que Tom es el que ahora lleva a esta organización en el futuro en el lado del fútbol y tal vez tiene mis fracasos en los éxitos».

Desde entonces, Brady se ha convertido en un propietario minoritario de los Raiders, y Davis parece seguro de que su espíritu competitivo, liderazgo y conocimiento del fútbol ayudará a dirigir la organización en la dirección correcta.

«Realmente, muy feliz de tenerlo parte de esta organización», agregó Davis. «No hay nadie más competitivo. Es realmente una persona brillante y una gran persona que conocer y realmente desinteresado cuando lo piensas».

El objetivo de Brady con los Raiders

Brady lo dejó claro Que su visión para los Raiders se basa en la disciplina y el trabajo duro.

«Nuestro objetivo es, ya sabes, ganar muchos juegos de fútbol», dijo Brady. «Tienes que trabajar duro en eso, y todo está ganado y tenemos una división difícil. Hay muchos buenos oponentes que enfrentamos. Pero dependerá de los muchachos y su compromiso diario de hacer las cosas correctas».

Para los fanáticos de los Raiders, la idea de Brady como jugador seguirá siendo un fascinante «lo que podría haber sido». Pero como ejecutivo y voz en el grupo de propiedad, aún puede tener un papel importante en la configuración del futuro de la franquicia.