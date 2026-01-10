Raiders avisan en medio de vínculo con Fernando Mendoza en el draft

Hoosiers de Indiana El mariscal de campo Fernando Mendoza dio un espectáculo en la semifinal de fútbol americano universitario y ahora está haciendo que más y más personas crean en que el Asaltantes de Las Vegas debería seleccionarlo No. 1 en general en el 2026 NFL Borrador.

Mendoza acertó 17 de 20 intentos de pase para 177 yardas aéreas y cinco touchdowns en la victoria de Indiana por 56-22 sobre los Patos de Oregón. Con los Hoosiers en el juego por el título nacional contra los Huracanes de MiamiMendoza puede hacer aún más para convencer de que es el mejor prospecto indiscutible de la NFL en el draft de este año.

No obstante, los ex jugadores de la NFL Shananon Sharpe y Chad Johnson están convencidos de que Mendoza ocupará el primer lugar en la general. Sin embargo, enviaron una advertencia a los Raiders, señalando que la directiva necesita mejorar dos áreas clave del equipo de fútbol si seleccionan a la estrella de Indiana.

«No estaba tan entusiasmado con Mendoza, obviamente porque ves jugar a Indiana, pero no sabía que él era tan bueno». Johnson dijo en la edición del 9 de enero de “Night Cap”.

«Ahora que todos los focos están puestos en él, es una situación de presión y tienes que aparecer cuando más importa. Jugó [phenomenally]. Si irá a los Raiders según algunos de los lanzamientos que vi [against the Ducks], [and] donde pones algunas piezas alrededor del mariscal de campo [from what] Yo vi [on Jan. 9] en el siguiente nivel, estará bien”.

Sharpe luego respondió rápidamente: «Será mejor que pongas algunos linieros ofensivos a su alrededor». Johnson continuó diciendo que Mendoza también necesitará armas.

«Hay que conseguirle un receptor», añadió Johnson. «Sólo uno para acompañar a Brock Bowers. Va a estar bien».

Bruce Arians se sincera sobre Fernando Mendoza

Si el propietario minoritario Tom Brady y el gerente general John Spytek necesitan convencerse de que Mendoza es su hombre, el ex entrenador en jefe de la NFL Bruce Arians no contuvo sus pensamientos sobre la estrella de Indiana.

«Creo que tiene todas las características, hombre, y beber cerveza es una de ellas, especialmente con la línea ofensiva». dijo Arians en la edición del 6 de enero del “Pat McAfee Show”.

«Cada mariscal de campo tiene que cuidar su línea ofensiva y tal vez uno o dos receptores de primer nivel. Pero tiene todos los elementos mensurables. El tipo puede girarlo. Es atlético. Me recuerda mucho a Drake Maye saliendo: la misma altura, la misma velocidad. Pero sí, podría colocar la pelota en cualquier lugar que quisiera ponerla».

Fernando Mendoza tiene aspectos mentales para triunfar con los Raiders

Además, Arians continuó elogiando a Mendoza, señalando que el mariscal de campo tiene el lado mental del juego bajo control, capaz de triunfar a nivel de la NFL, ya sea con los Raiders u otra organización.

«Creo que el volumen de defensa que ven los mariscales de campo jóvenes es enorme», añadió Arians. “Es posible que vean cuatro coberturas en la universidad, y tal vez cinco cargas, en comparación con ocho o nueve variaciones diferentes de cobertura y veinte cargas diferentes en un juego.

«Mendoza parece que puede manejar la presión extremadamente bien. Parece muy brillante. No me he sentado con él; me encantaría sentarme con él, ponerlo en el tablero y conocerlo un poco mejor. Pero parece que tiene mal la parte cerebral».