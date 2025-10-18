Rahul rinde homenaje al fallecido cantante Zubeen Garg y se reúne con su familia







Líder de la oposición en el Lok Sabha, Raúl GandhiEl viernes rindió homenaje al fallecido cantante Zubeen Garg en el lugar donde se realizaron sus últimos ritos en Sonapur, en las afueras de Guwahati. Gandhi ofreció una ‘gamosa’, el pañuelo tradicional asamés, y una corona de flores en la plataforma donde el cantante fue incinerado. Mientras Gandhi ofrecía homenaje al cantante, la multitud presente en el lugar gritaba lemas: «Justicia para Zubeen» y «Alegría Zubeen».

Después de rendir homenaje, el líder del Congreso visitó la residencia del cantante para transmitir sus condolencias a los afligidos familiares y dijo que la familia de Zubeen Garg y el pueblo de Assam tienen derecho a saber qué le pasó en Singapur. «Cuanto antes se sepa la verdad, mejor en el caso de Zubeen Garg, ya que la familia necesita un cierre», afirmó.

Sin juego sucio: Singapur

La Policía de Singapur (SPF) ha dicho que no sospecha de ningún “juego sucio” en el caso y añadió que la investigación aún está en curso. El SPF en un comunicado dijo que sus investigaciones sobre la muerte de Garg «podrían llevar otros tres meses aproximadamente».

El SPF dijo que a pesar de la actual investigaciónHa compartido una copia del informe de la autopsia de Garg y los hallazgos preliminares con la Alta Comisión de la India el 1 de octubre, a petición de ésta. El SPF se ha comprometido a realizar una investigación exhaustiva y profesional del caso, y esto lleva tiempo, afirmó.

Garg, de 52 años, murió en Singapur mientras nadaba en el mar el 19 de septiembre. Fue incinerado con honores estatales el 23 de septiembre en Assam.

