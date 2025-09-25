Rahul presenta el ‘Manifiesto de justicia más atrasado’ para empoderar a las comunidades atrasadas







Antes de las elecciones de la Asamblea de Bihar, líder del Congreso Rahul Gandhi El jueves anunció el lanzamiento del Manifiesto de Justicia Most Award, ‘para fortalecer las comunidades atrasadas y maximizar su participación.

En una publicación en las redes sociales, Gandhi acusó al Partido Bharatiya Janata (BJP) de mentir y tener conspiraciones de diversión, contradictory con el compromiso de su partido de garantizar plenos derechos para las comunidades atrasadas, dalit, tribales y minoritarias.

Además escribió en su publicación en las redes sociales que el Partido del Congreso Su objetivo a aumentar el acceso a la educación para las comunidades atrasadas.

Independientemente de las mentiras y la atención del BJP, estamos decididos a dar sus derechos completos a la sociedad atrasada, dalit, tribal, minoría y atrasada. Para fortalecer la sociedad atrasada en Bihar y aumentar su participación, hicimos promesas concretas en la ‘carta de resolución de justicia extrema hacia atrás’ … pic.twitter.com/johaqs0txy – Rahul Gandhi (@rahulgandhi) 25 de septiembre de 2025

«No importa cuántas mentiras y conspiraciones de diversión, el BJP pueda eclosionar, estamos comprometidos a garantizar las comunidades más atrasadas, dalit, tribales, minoritarias y atrasadas.

En BiharPara fortalecer la comunidad más atrasada y aumentar su participación, hemos hecho promesas concretas en el ‘Manifiesto de Justicia más atrasado’.

La educación es el mayor medio de progreso para estas comunidades, por lo que existen resoluciones especiales para aumentar su acceso en este sector «: la publicación de lectura.

Además, el líder del Congreso escribió que las reservas se implementarían en colegios y universidades privadas y la mitad de los asientos reservados en las escuelas privadas irían a los niños SC/ ST/ OBC/ y EBC, asegurando aún más que las prácticas injustas como las «no se encuentren adecuadas», también terminarían.

Rahul Gandhi garantizó la justicia social y el desarrollo equitativo para las comunidades atrasadas.

«Ahora la reserva también se implementará en universidades privadas Y las universidades, la mitad de los asientos reservados en las escuelas privadas irán a niños SC/ST/OBC/EBC, y las prácticas injustas como «no se encuentran adecuadas» en las citas se terminarán.

No se trata solo de la educación, sino de la lucha por la igualdad y la dignidad para el más atrasado. Esta es la verdadera garantía de la justicia social y el desarrollo equitativo «, decía la publicación.

El diputado del Congreso Priyanka Vadra también dijo que el Bloque de la India Había publicado una resolución de 10 puntos para la clase extremadamente atrasada (EBC), medidas prometedoras, como una nueva ley contra las atrocidades en su comunidad, una reserva más alta en organismos locales y beneficios especiales en educación, vivienda y contratos gubernamentales si el bloque llega a la energía en Bihar.

En el evento `Ati Pichhda Nyay Sankalp` en Patna, Rahul Gandhi aseguró que el bloque de la India llevaría a cabo los diez compromisos si formara el gobierno en Bihar.

(Con insumos de agencias)









Fuente